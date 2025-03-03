Кубраков: За начало 2025 года уровень преступлений в Сети снизился на 10 %

Кибербезопасность, борьба с распространением наркотиков, преступления против личности, пресечение терроризма и экстремизма. Это то, на чем сегодня сфокусировано внимание милиции.

Министр внутренних дел ответил на вопросы журналистов в преддверии Дня белорусской милиции. Иван Кубраков рассказал, что за 2 месяца 2025 года удалось добиться снижения преступлений в Сети на 10 %. Это получилось в том числе благодаря эффективной профилактике, а также созданию новых автоматизированных систем, которые блокируют подозрительные транзакции и не дают мошенникам вывести украденные деньги за пределы Беларуси.

В целом показатель среднего уровня преступности на 100 тыс. человек в стране сейчас самый низкий за последние 10 лет.