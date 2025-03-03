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Кубраков: За начало 2025 года уровень преступлений в Сети снизился на 10 %
Кибербезопасность, борьба с распространением наркотиков, преступления против личности, пресечение терроризма и экстремизма. Это то, на чем сегодня сфокусировано внимание милиции.
Министр внутренних дел ответил на вопросы журналистов в преддверии Дня белорусской милиции. Иван Кубраков рассказал, что за 2 месяца 2025 года удалось добиться снижения преступлений в Сети на 10 %. Это получилось в том числе благодаря эффективной профилактике, а также созданию новых автоматизированных систем, которые блокируют подозрительные транзакции и не дают мошенникам вывести украденные деньги за пределы Беларуси.
В целом показатель среднего уровня преступности на 100 тыс. человек в стране сейчас самый низкий за последние 10 лет.
Иван Кубраков также рассказал, что на базе внутренних войск МВД создано не менее 13 спецподразделений. Время показало, что подобные отряды нужны. Они помогают контролировать ситуацию, в том числе в белорусском приграничье, в частности, с Украиной, где они работают постоянно. Есть также и резерв, который готов выехать в любую точку страны для выполнения поставленных задач.