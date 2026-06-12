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Кухаркин: Польско-украинский конфликт больше номинальный, чем реальный
Польско-украинские разногласия - это номинальный конфликт или глубокий раскол. Почему исторические споры между Варшавой и Киевом остаются лишь публичным фасадом, не влияющим на реальную геополитику, рассказал российский журналист Павел Кухаркин.
"В моем понимании польско-украинский конфликт больше номинальный, чем реальный. Проблема эта не новая, и поляки крайне негативно относятся к реабилитации преступников из ОУН и УПА, поэтому никаких компромиссов по этому вопросу быть не может. Но что поменялось за это время? Перед началом СВО Владимир Зеленский боялся поднимать острые вопросы, касающиеся наименований и прочих вещей, потому что боялся потерять европейскую поддержку, в частности, Польши. Но сейчас на весах у Польши следующее - Украина продолжает боевые действия, ей никто не мешает", - пояснил эксперт.
Российский журналист отметил, что русофобия выходит на первый план. Понятно, что для польской аудитории и для поляков по всему миру Польша, во главе которого стоят люди, в частности президент, который возглавлял Национальный институт памяти, не могут на это закрыть глаза, отчего и будет продолжаться публичное осуждение и негодование.