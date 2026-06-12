Кухаркин: Польско-украинский конфликт больше номинальный, чем реальный

"В моем понимании польско-украинский конфликт больше номинальный, чем реальный. Проблема эта не новая, и поляки крайне негативно относятся к реабилитации преступников из ОУН и УПА, поэтому никаких компромиссов по этому вопросу быть не может. Но что поменялось за это время? Перед началом СВО Владимир Зеленский боялся поднимать острые вопросы, касающиеся наименований и прочих вещей, потому что боялся потерять европейскую поддержку, в частности, Польши. Но сейчас на весах у Польши следующее - Украина продолжает боевые действия, ей никто не мешает", - пояснил эксперт.