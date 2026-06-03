Лагеря труда и отдыха летом в стране посетят 14 тыс. юных белорусов

Летние каникулы - это не только время для отдыха, но и возможность заработать свои первые деньги. Лагеря труда и отдыха этим летом в нашей стране посетят 14 тыс. юных белорусов.

За смены школьники освоят трудовые навыки в сельском хозяйстве, благоустройстве, ремонте и швейном деле. Заработок составит от 80 до 500 руб. Занятость носит практико-ориентированный характер и продолжается от 2,18 ч до 3,5 ч в день в зависимости от возраста.

Вероника Слаук, учащаяся СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова:

"В лагерь труда и отдыха я пришла потому, что это хорошая возможность заработать свои первые деньги, провести хорошо время с друзьями и, конечно, провести время с пользой. Чаще всего мы собираем траву с земли, полем грядки, вырываем сорняки и подметаем дорожки".

Вероника Слаук, учащаяся СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f253d44f-6793-4f40-8f3f-b4b841546bdc/conversions/fbbe65d1-1987-4689-818e-51bd4bc27957-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f253d44f-6793-4f40-8f3f-b4b841546bdc/conversions/fbbe65d1-1987-4689-818e-51bd4bc27957-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f253d44f-6793-4f40-8f3f-b4b841546bdc/conversions/fbbe65d1-1987-4689-818e-51bd4bc27957-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f253d44f-6793-4f40-8f3f-b4b841546bdc/conversions/fbbe65d1-1987-4689-818e-51bd4bc27957-xl-___webp_1920.webp 1920w

Рената Папковская, учащаяся СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова:

"Сейчас мы раскладывали книги, систематизировали их, убирали в библиотеке. Вчера мы убирали на улице. Эта работа – мой первый опыт, первый заработок. Нам обещали, что мы заработаем 200-300 руб".

Рената Папковская, учащаяся СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74d6e0d0-b08e-48ab-8c0d-097773118053/conversions/24a721b5-ec66-4633-a08b-6a3defa15ed5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74d6e0d0-b08e-48ab-8c0d-097773118053/conversions/24a721b5-ec66-4633-a08b-6a3defa15ed5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74d6e0d0-b08e-48ab-8c0d-097773118053/conversions/24a721b5-ec66-4633-a08b-6a3defa15ed5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/74d6e0d0-b08e-48ab-8c0d-097773118053/conversions/24a721b5-ec66-4633-a08b-6a3defa15ed5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Татьяна Тарасова, директор СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова:

"На сегодняшний день у нас число желающих попасть в лагерь труда и отдыха растет с каждой сменой все больше и больше. Дети понимают, что это первый заработок, первый опыт. В рамках работы лагеря дети работают на грядках, в библиотеке, помогают чинить ученическую мебель, работают в столовой, помогают благоустраивать территорию. А в рамках второй половины дня они посещают различные спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии в Ботанический сад, на различные заводы".

Татьяна Тарасова, директор СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова: news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83864139-107d-404f-b4f4-0d539830463c/conversions/1e52e1dc-3594-4500-b404-dc516f1d2a31-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83864139-107d-404f-b4f4-0d539830463c/conversions/1e52e1dc-3594-4500-b404-dc516f1d2a31-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83864139-107d-404f-b4f4-0d539830463c/conversions/1e52e1dc-3594-4500-b404-dc516f1d2a31-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83864139-107d-404f-b4f4-0d539830463c/conversions/1e52e1dc-3594-4500-b404-dc516f1d2a31-xl-___webp_1920.webp 1920w