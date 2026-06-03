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Лагеря труда и отдыха летом в стране посетят 14 тыс. юных белорусов
Летние каникулы - это не только время для отдыха, но и возможность заработать свои первые деньги. Лагеря труда и отдыха этим летом в нашей стране посетят 14 тыс. юных белорусов.
За смены школьники освоят трудовые навыки в сельском хозяйстве, благоустройстве, ремонте и швейном деле. Заработок составит от 80 до 500 руб. Занятость носит практико-ориентированный характер и продолжается от 2,18 ч до 3,5 ч в день в зависимости от возраста.
Вероника Слаук, учащаяся СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова:
"В лагерь труда и отдыха я пришла потому, что это хорошая возможность заработать свои первые деньги, провести хорошо время с друзьями и, конечно, провести время с пользой. Чаще всего мы собираем траву с земли, полем грядки, вырываем сорняки и подметаем дорожки".
Рената Папковская, учащаяся СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова:
"Сейчас мы раскладывали книги, систематизировали их, убирали в библиотеке. Вчера мы убирали на улице. Эта работа – мой первый опыт, первый заработок. Нам обещали, что мы заработаем 200-300 руб".
Татьяна Тарасова, директор СШ № 54 г. Минска имени Е. В. Клумова:
"На сегодняшний день у нас число желающих попасть в лагерь труда и отдыха растет с каждой сменой все больше и больше. Дети понимают, что это первый заработок, первый опыт. В рамках работы лагеря дети работают на грядках, в библиотеке, помогают чинить ученическую мебель, работают в столовой, помогают благоустраивать территорию. А в рамках второй половины дня они посещают различные спортивные мероприятия, мастер-классы, экскурсии в Ботанический сад, на различные заводы".
Всего этим летом в Беларуси качественный отдых и оздоровление пройдут около 400 тыс. детей. Особое внимание уделено поддержке детей-сирот и детей с инвалидностью.