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Лакомства из каждого региона страны представлены на Неделе турецкой кухни в Беларуси
Классические блюда хорошо знакомы каждой турецкой семье. В Беларуси проходит Неделя турецкой кухни, в рамках которой посольство Турции организовало дегустацию национальных блюд. Инициатива проходит в четвертый раз.
В этом году представлены лакомства практически из каждого региона страны. В программу Недели турецкой кухни вошли национальные изыски, прошедшие проверку временем: суп из чечевицы, имам байылды, манты, пироги, рис с овощами, похлава, кофе прямо с турки и другое.
Также отметим, что 2025 год для Турецкой Республики ознаменован Годом семьи, поэтому особое место на столе занимает десертная каша ашура.
"В 2024 году мероприятие было посвящено кухне Эгейского региона. Так же как и в этом году, нам очень повезло с погодой. Мероприятие проводилось на территории участка в саду турецкой резиденции. Собрать такое количество приглашенных, возможно, повезло, возможно, просто удача, но какая-то часть связана и с нашим большим желанием познакомить белорусских граждан с культурой и, в частности, гастрономией Турции", - отметила одна из организаторов мероприятия супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Беларуси госпожа Сельва Коркмазджан-Ышик.
Познать турецкое радушие смогут более 15 стран мира. В этом году Неделя турецкой кухни продлится до 27 мая включительно.