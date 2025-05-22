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Лакомства из каждого региона страны представлены на Неделе турецкой кухни в Беларуси

Классические блюда хорошо знакомы каждой турецкой семье. В Беларуси проходит Неделя турецкой кухни, в рамках которой посольство Турции организовало дегустацию национальных блюд. Инициатива проходит в четвертый раз.

В этом году представлены лакомства практически из каждого региона страны. В программу Недели турецкой кухни вошли национальные изыски, прошедшие проверку временем: суп из чечевицы, имам байылды, манты, пироги, рис с овощами, похлава, кофе прямо с турки и другое.

Также отметим, что 2025 год для Турецкой Республики ознаменован Годом семьи, поэтому особое место на столе занимает десертная каша ашура.

Сельва Коркмазджан-Ышик
Сельва Коркмазджан-Ышик

"В 2024 году мероприятие было посвящено кухне Эгейского региона. Так же как и в этом году, нам очень повезло с погодой. Мероприятие проводилось на территории участка в саду турецкой резиденции. Собрать такое количество приглашенных, возможно, повезло, возможно, просто удача, но какая-то часть связана и с нашим большим желанием познакомить белорусских граждан с культурой и, в частности, гастрономией Турции", - отметила одна из организаторов мероприятия супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Беларуси госпожа Сельва Коркмазджан-Ышик.

Познать турецкое радушие смогут более 15 стран мира. В этом году Неделя турецкой кухни продлится до 27 мая включительно.

неделя турецкой кухниБеларусь