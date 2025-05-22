Лакомства из каждого региона страны представлены на Неделе турецкой кухни в Беларуси

Классические блюда хорошо знакомы каждой турецкой семье. В Беларуси проходит Неделя турецкой кухни, в рамках которой посольство Турции организовало дегустацию национальных блюд. Инициатива проходит в четвертый раз.





В этом году представлены лакомства практически из каждого региона страны. В программу Недели турецкой кухни вошли национальные изыски, прошедшие проверку временем: суп из чечевицы, имам байылды, манты, пироги, рис с овощами, похлава, кофе прямо с турки и другое.



Также отметим, что 2025 год для Турецкой Республики ознаменован Годом семьи, поэтому особое место на столе занимает десертная каша ашура.

Сельва Коркмазджан-Ышик news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f97fe1ba-8a52-41e7-8e43-7f91fcbabf25/conversions/1a1b7b25-1404-4609-b137-03d14397a022-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f97fe1ba-8a52-41e7-8e43-7f91fcbabf25/conversions/1a1b7b25-1404-4609-b137-03d14397a022-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f97fe1ba-8a52-41e7-8e43-7f91fcbabf25/conversions/1a1b7b25-1404-4609-b137-03d14397a022-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f97fe1ba-8a52-41e7-8e43-7f91fcbabf25/conversions/1a1b7b25-1404-4609-b137-03d14397a022-xl-___webp_1920.webp 1920w Сельва Коркмазджан-Ышик

"В 2024 году мероприятие было посвящено кухне Эгейского региона. Так же как и в этом году, нам очень повезло с погодой. Мероприятие проводилось на территории участка в саду турецкой резиденции. Собрать такое количество приглашенных, возможно, повезло, возможно, просто удача, но какая-то часть связана и с нашим большим желанием познакомить белорусских граждан с культурой и, в частности, гастрономией Турции", - отметила одна из организаторов мероприятия супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Беларуси госпожа Сельва Коркмазджан-Ышик.