Лампада с Благодатным огнем от гроба Господня будет доставлена в Беларусь утром 20 апреля

Лампаду с Благодатным огнем от гроба Господня доставят в Беларусь утром 20 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал Белорусской православной церкви.

По традиции самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного прилетит со святыней из Иерусалима в московский аэропорт Внуково 19 апреля в 23:00. Там их будут встречать представители Синодального отдела Белорусской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь, которые и доставят лампаду на белорусскую землю.