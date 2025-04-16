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Лампада с Благодатным огнем от гроба Господня будет доставлена в Беларусь утром 20 апреля
Лампада с Благодатным огнем от гроба Господня будет доставлена в Беларусь утром 20 апреляnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c4e70d2-7b01-4499-af0c-eb17e1e323ae/conversions/7520ea7c-c0a2-4af3-9c4f-d98abcd2c131-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c4e70d2-7b01-4499-af0c-eb17e1e323ae/conversions/7520ea7c-c0a2-4af3-9c4f-d98abcd2c131-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c4e70d2-7b01-4499-af0c-eb17e1e323ae/conversions/7520ea7c-c0a2-4af3-9c4f-d98abcd2c131-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c4e70d2-7b01-4499-af0c-eb17e1e323ae/conversions/7520ea7c-c0a2-4af3-9c4f-d98abcd2c131-xl-___webp_1920.webp 1920w
Лампаду с Благодатным огнем от гроба Господня доставят в Беларусь утром 20 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал Белорусской православной церкви.
По традиции самолет с делегацией Фонда Андрея Первозванного прилетит со святыней из Иерусалима в московский аэропорт Внуково 19 апреля в 23:00. Там их будут встречать представители Синодального отдела Белорусской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь, которые и доставят лампаду на белорусскую землю.
Ожидается, что святыня прибудет в Свято-Духов кафедральный собор города Минска в 9:00 к началу Божественной литургии. Ее будут встречать представители епархий БПЦ, чтобы затем доставить в разные города и села Беларуси.