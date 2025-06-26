Лазоркина: 2025 год будет серьезной проверкой для всех интеграционных объединений

Глобальные мероприятия будут проходить в Минске 26 и 27 июня. На саммит ЕАЭС в белорусскую столицу приехало много представителей стран - участниц союза. Если взять только страны ЕАЭС, то там проживают 185 млн человек.

Насколько нынешний саммит и Евразийский экономический форум глобальны для стран-участниц? Своим мнением поделилась аналитик Белорусского института стратегических исследований Ольга Лазоркина.

Мы должны от слова "региональный" уже начать уходить, потому что 2025 год - это год серьезной проверки для всех интеграционных объединений. Ольга Лазоркина

"Мы подошли к определенной точке, и ЕАЭС в том числе. Сегодня мы не можем мыслить только цифрами, показателями роста или падения. Нужно говорить о том, насколько страны стали адаптивными к новым кризисным условиям", - отметила эксперт.

По ее мнению, очевидно, что появление различных кризисов продолжится, ведь в мировой экономике и политике не наблюдается каких-то изменений, которые позволили бы спокойно думать о будущем. А это говорит о том, что Беларуси и другим государствам - участникам союза нужно постоянно адаптироваться к новым условиям. И то, что будет происходить ближайшие два дня в Минске, как раз покажет адаптивность интеграционного объединения.

Ольга Лазоркина:

"Адаптивность будет заключаться в гибких механизмах (Президент Беларуси Александр Лукашенко об этом постоянно говорит) и оперативности принятия решений, потому что любой кризис требует именно этих двух составляющих".