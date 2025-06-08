3.78 BYN
3.00 BYN
3.42 BYN
Лебедева о виртуальном общении: Мы теряем навык слышать друг друга и ощущаем одиночество
С развитием технологий люди все меньше общаются вживую, уже отказываются разговаривать друг с другом даже по телефонам. Почему так происходит, рассказала доцент кафедры факультета журналистики БГУ Марина Лебедева в "Актуальном интервью".
"С нами происходит что-то немного страшное и пугающее, потому что те живые связи, те живые разговоры, которые казались нормой, которыми мы дорожили когда-то, уходят", - подчеркнула доцент кафедры.
Марина Лебедева:
"Информационные технологии всегда развиваются быстрее духовности, об этом говорят ученые. И мы видим, что увлечение возможностями переписываться, как-то быстро контактировать привело к тому, что живой разговор утратил определенную легкость. По мере того, как мы общаемся дистанционно, мы теряем определенные коммуникативные навыки. Мы уже с трудом договариваемся".
Она также отметила еще одну особенность: люди уже с опаской относятся к тому, чтобы кто-то позвонил по телефону, даже с предупреждением, а просто прийти в гости уже кажется нереальностью.
Вместе с этим, как отметила она, мы теряем навык слышать друг друга. И даже если коммуникация будет живой, ваш оппонент может просто не слышать вас. "Виртуализация нашей коммуникации приводит к тому, что в реальном мире мы ощущаем одиночество, разрыв связей с близкими. Это приводит к тому, что мы ищем искренность, иллюзорность искренности в сети. Там мы приобщаемся к какой-то группе. И группы деструктивного плана более заметны и больше притягивают к себе", - заметила Марина Лебедева.