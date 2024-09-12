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Лидия Ермошина высказалась об авантюрной инициативе Украины
"Инициатива Украины исключить ЦИК Беларуси и России из Всемирной ассоциации избирательных органов невыгодна никому. Оснований для этого нет", - таким мнением в эфире "Первого информационного" поделилась Лидия Ермошина, экс-председатель ЦИК Беларуси.
Лидия Ермошина, экс-председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: "Я подписала Устав Ассоциации. Был ли там представитель Украины, сейчас не помню. Более того, Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь мало того что соблюдает Устав и приглашает, кстати, представителей Ассоциации на выборы постоянно к себе в качестве наблюдателей, но мы еще одни из немногих, кто регулярно уплачивает членские взносы. Украина, сколько бы она ни состояла в каких ассоциациях, никогда не платила ни копейки. Они всегда жили в этих ассоциациях (не хотелось бы говорить, но времена хороших отношений позади) на халяву, ничего не делая, зная, что их поддерживают прежде всего США, которые у нас в мире руководят всем, что касается политики".
Добавим, ранее Игорь Карпенко говорил, что свою позицию наша сторона довела до Исполнительного совета.
В частности, что политика отмены профессиональных сообществ и целых государств, которую пытается навязать ЦИК Украины, губительна, неконструктивна и контрпродуктивна.
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