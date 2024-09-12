Лидия Ермошина высказалась об авантюрной инициативе Украины

Лидия Ермошина, экс-председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов: "Я подписала Устав Ассоциации. Был ли там представитель Украины, сейчас не помню. Более того, Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь мало того что соблюдает Устав и приглашает, кстати, представителей Ассоциации на выборы постоянно к себе в качестве наблюдателей, но мы еще одни из немногих, кто регулярно уплачивает членские взносы. Украина, сколько бы она ни состояла в каких ассоциациях, никогда не платила ни копейки. Они всегда жили в этих ассоциациях (не хотелось бы говорить, но времена хороших отношений позади) на халяву, ничего не делая, зная, что их поддерживают прежде всего США, которые у нас в мире руководят всем, что касается политики".