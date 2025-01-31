Лидские пограничники выявили два случая незаконного хранения беспилотников

Как рассказали в ведомстве, сотрудники Лидского погранотряда 29 января в населенном пункте Вашкели Вороновского района во время реализации оперативной информации при силовой поддержке сотрудников ОМОН обнаружили беспилотный летательный аппарат, пульты, аккумуляторные батареи, зарядные станции, комплектующие к БЛА и приборы ночного видения, тепловизор, а также планшет. Второй случай произошел неподалеку от населенного пункта Посольч, где также был выявлен беспилотник, комплектующие и катапульта.