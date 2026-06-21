Лисички, земляника, клубника: белорусские леса и дачи в июне превратились в кладовые витаминов

В Беларуси в первый месяц лета леса заполонили лисички, рыжики и земляника. Их массово собирают целыми корзинами и ведрами. Своими трофеями белорусы активно делятся в социальных сетях.

Впрочем, урожай радует не только в лесах, но и на дачных участках. Сезон клубники в самом разгаре. О самых вкусных находках июня рассказал Сергей Ладысев.

Сейчас кажется, что грибы заполонили не только наши леса, но и каждый экран смартфона. Хэштеги "леснойурожай", "грибы2026" набирают тысячи просмотров и лайков. Главные звезды ленты - лисички. Но уже потихоньку их догоняют и боровики. Похоже, сезон в этом году выдался настолько богатым, что контента хватает на всех.

Ролики в интернете вызывают волну обсуждений. Одни восхищаются невероятным уловам, а другие называют такие кадры неправдой, не веря в столь богатый природный урожай.

Александр Шевцов, грибник:

"Многие пишут: "Не может быть такого, мы там были, там ничего нет". Ну конечно, если просто зайти в лес, там не будет лисичек. Надо знать место, смотреть определенную почву, чтобы где-то листва опавшая была. Насобирал 3 ящика и 6 корзин".

Александр Шевцов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08dfc3ef-fed0-488e-a6a6-85242c56125d/conversions/06fcad28-fd73-43af-981d-8f28992356f6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08dfc3ef-fed0-488e-a6a6-85242c56125d/conversions/06fcad28-fd73-43af-981d-8f28992356f6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08dfc3ef-fed0-488e-a6a6-85242c56125d/conversions/06fcad28-fd73-43af-981d-8f28992356f6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/08dfc3ef-fed0-488e-a6a6-85242c56125d/conversions/06fcad28-fd73-43af-981d-8f28992356f6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Собирал не в одиночку, а с целой компанией. Это сделали всего за 7 ч. Трудно сосчитать, какой это по счету трофей для Александра Шевцова. Он в грибном деле уже 15 лет и знает все самые лакомые места. Своими богатыми уловами Александр регулярно делится в соцсетях.

"Первые лисички идут по березе. Через месяца полтора они больше пойдут по елке", - делится опытом Александр Шевцов.

Теплый май плюс мокрый июнь - богатый урожай земляники. Этот год выдался, как говорят по-белорусски, "сунічным". Ягод в лесах и на полях просто море. К примеру, в Копыльском районе белоруске удалось собрать сразу 4 полных ведра этой ароматной ягоды.

Скриншот видео из соцсети news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5905b0c-4338-4948-8d96-ed57c87e2c5f/conversions/0b73e64a-5687-4df8-83c1-5c1206af537b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5905b0c-4338-4948-8d96-ed57c87e2c5f/conversions/0b73e64a-5687-4df8-83c1-5c1206af537b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5905b0c-4338-4948-8d96-ed57c87e2c5f/conversions/0b73e64a-5687-4df8-83c1-5c1206af537b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5905b0c-4338-4948-8d96-ed57c87e2c5f/conversions/0b73e64a-5687-4df8-83c1-5c1206af537b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Совсем скоро лес заполнится ароматом черники - еще одной любимицы белорусов. Первые поддавшиеся спелости ягоды уже находят "тихие охотники", собирая первые в этом году горсти лесной красавицы.

Житель д. Большие Новоселки Владимир Крылович уже 35 лет создает свой сад мечты. Там столько культур, что вряд ли увидишь у соседей: яблоня, груша, вишня, черешня, жимолость, голубика и даже арбузы. Хозяин уделяет внимание каждой культуре и проводит в саду почти все время. Сейчас цветет два сорта клубники - "лючия" и "азия". Владимир уже вовсю собирает эту красную красавицу полными корзинами.

Также главный базар столицы - Комаровский - живет полной летней жизнью. Здесь вовсю распродают сезонный ассортимент: овощи, фрукты, ягоды и грибы. География обширная. Чтобы продать свои витаминные товары, сюда приезжают фермеры со всей страны. Главные хиты сезона - клубника и лисички. Цены радует глаз. Красную ягоду можно найти от 6 белорусских рублей за 1 кг, а лисички обойдутся примерно в 20 рублей за 1 кг.