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Лисички, земляника, клубника: белорусские леса и дачи в июне превратились в кладовые витаминов
В Беларуси в первый месяц лета леса заполонили лисички, рыжики и земляника. Их массово собирают целыми корзинами и ведрами. Своими трофеями белорусы активно делятся в социальных сетях.
Впрочем, урожай радует не только в лесах, но и на дачных участках. Сезон клубники в самом разгаре. О самых вкусных находках июня рассказал Сергей Ладысев.
Сейчас кажется, что грибы заполонили не только наши леса, но и каждый экран смартфона. Хэштеги "леснойурожай", "грибы2026" набирают тысячи просмотров и лайков. Главные звезды ленты - лисички. Но уже потихоньку их догоняют и боровики. Похоже, сезон в этом году выдался настолько богатым, что контента хватает на всех.
Ролики в интернете вызывают волну обсуждений. Одни восхищаются невероятным уловам, а другие называют такие кадры неправдой, не веря в столь богатый природный урожай.
Александр Шевцов, грибник:
"Многие пишут: "Не может быть такого, мы там были, там ничего нет". Ну конечно, если просто зайти в лес, там не будет лисичек. Надо знать место, смотреть определенную почву, чтобы где-то листва опавшая была. Насобирал 3 ящика и 6 корзин".
Собирал не в одиночку, а с целой компанией. Это сделали всего за 7 ч. Трудно сосчитать, какой это по счету трофей для Александра Шевцова. Он в грибном деле уже 15 лет и знает все самые лакомые места. Своими богатыми уловами Александр регулярно делится в соцсетях.
"Первые лисички идут по березе. Через месяца полтора они больше пойдут по елке", - делится опытом Александр Шевцов.
Теплый май плюс мокрый июнь - богатый урожай земляники. Этот год выдался, как говорят по-белорусски, "сунічным". Ягод в лесах и на полях просто море. К примеру, в Копыльском районе белоруске удалось собрать сразу 4 полных ведра этой ароматной ягоды.
Совсем скоро лес заполнится ароматом черники - еще одной любимицы белорусов. Первые поддавшиеся спелости ягоды уже находят "тихие охотники", собирая первые в этом году горсти лесной красавицы.
Житель д. Большие Новоселки Владимир Крылович уже 35 лет создает свой сад мечты. Там столько культур, что вряд ли увидишь у соседей: яблоня, груша, вишня, черешня, жимолость, голубика и даже арбузы. Хозяин уделяет внимание каждой культуре и проводит в саду почти все время. Сейчас цветет два сорта клубники - "лючия" и "азия". Владимир уже вовсю собирает эту красную красавицу полными корзинами.
Также главный базар столицы - Комаровский - живет полной летней жизнью. Здесь вовсю распродают сезонный ассортимент: овощи, фрукты, ягоды и грибы. География обширная. Чтобы продать свои витаминные товары, сюда приезжают фермеры со всей страны. Главные хиты сезона - клубника и лисички. Цены радует глаз. Красную ягоду можно найти от 6 белорусских рублей за 1 кг, а лисички обойдутся примерно в 20 рублей за 1 кг.
Сезон витаминов в самом разгаре, и в ближайшие недели ассортимент на прилавках и в лесах будет только расти. К примеру, в продаже массово появятся черника и белый гриб. Так что лето еще удивит своим полезным и обильным урожаем.