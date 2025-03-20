Литовкин: Беларусь - это государство, с которым можно заключать соглашения

"Был заключен ряд документов очень интересных и полезных для экономики той и другой страны. Это событие знаменательно по многим показателям. Во-первых, у Беларуси, которая подвергается санкционной изоляции на мировой арене, произошел очередной прорыв - встреча с тем государством, которое хочет сотрудничать с Беларусью, которое видит пользу от сотрудничества. Также Пакистан видит, что Беларусь - высокоразвитое государство по многим направлениям. Республика Беларусь является промышленно и сельскохозяйственно развитым государством с устойчивой и долгосрочной экономикой, с которым можно заключать соглашения. Пакистан заинтересован во взаимной торговле с Беларусью, во взаимном сотрудничестве по многим направлениям", - отметил Виктор Литовкин.