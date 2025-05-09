Лободинский: В наше мирное время идет война за умы наших ребят, за трудовой ресурс

Выездная студия "Первого информационного" продолжает работать в самом сердце Брестской крепости. Гость - председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский - рассказал, что подготовка к празднику началась задолго до 9 мая. "Это плодотворная работа всех коллективов и руководителей нашего города и самой Брестской крепости. На площадках Бреста праздничные мероприятия проходят целый день. Более 70 тыс. людей участвовало в митинге, - отметил он. - В акции "Беларусь помнит" - более 7,5 тыс. человек, они принесли портреты своих родных и близких".

По его словам, на площадке города Бреста сегодня представлено более 20 регионов Российской Федерации. Есть представители Германии, Словакии, Литвы. "Всех этих людей объединяют воспоминания из времен Советского Союза. С умиротворением приезжают и смотрят на то, как Брест сегодня становится лучше и краше. И та изюминка, которая есть в каждом городе, есть и в нашем любимом Бресте, она дает надежду на то, что кто побывал единожды, конечно, сюда еще не один раз вернется", - считает он.

Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:

"Мы стараемся поддержать любую инициативу наших граждан, начиная от простых вещей, которые каждый из нас хочет решить, и заканчивая более глобальными. Это и украшение наших дворов, и облагораживание улиц, совместная работа администрации и предприятий города. Мы стараемся сохранить изюминку нашего города - центральную часть, пытаемся реставрировать то, что имеем с еще довоенных времен".