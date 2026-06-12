Лучших выпускников школ и гимназий Минска чествовали в Доме молодежи

Лучших выпускников Минска чествовали в Доме молодежи. На городском олимпе стояли 130 молодых людей, показавших высокие результаты в учебе, общественной деятельности и ставших призерами профильных конкурсов.

Также именные благодарности получили более 20 учителей и родителей. Для Минска уже стало традицией награждать лучших одиннадцатиклассников накануне выпускных вечеров.

Статус молодежной столицы Беларуси обязывает задавать темп не только в культуре и спорте, но и держать высокую планку в образовании. Минск всегда гордился своими учениками, победителями олимпиад и международных конференций. Заключительный аккорд школьной жизни в 11 лет для 130 выпускников был особенно трогательный.

Елизавета Кармаза, выпускница гимназии № 5 г. Минска:

"За 11 лет я освоила разные сферы, являюсь юным геологом. Мы представляли Беларусь на различных международных соревнованиях. Я участвовала в различных научных конференциях в области химии и биологии. 5-я гимназия для меня - семья. Все учителя - вторые мамы. Все очень сплоченные, дружные. Думаю, что всем выпускникам грустно прощаться с любимыми школами и гимназиями".

Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина отметила, что на сцену приглашали ребят-победителей научно-практических конференций, художественных, театральных конкурсов. "В республиканской спортивной спартакиаде мы занимаем уже четыре года лидирующие позиции. У нас много ребят, которые представляют республику от Минска на состязаниях", - добавила она.

Официальные церемонии дают старт выпускным вечерам, которые пройдут 12 июня в каждом учреждении образования Беларуси. К слову, в 2026 году в Минске насчитывается более 13 тыс. выпускников 11-х классов.