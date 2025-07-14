Лукашенко поручил проверить физподготовку высшего офицерского состава. Об итогах рассказал Вольфович

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d897814-3c0a-48de-a82d-0be52c6becbb/conversions/a9593da9-276e-4af4-ad05-312951fae4ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d897814-3c0a-48de-a82d-0be52c6becbb/conversions/a9593da9-276e-4af4-ad05-312951fae4ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d897814-3c0a-48de-a82d-0be52c6becbb/conversions/a9593da9-276e-4af4-ad05-312951fae4ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d897814-3c0a-48de-a82d-0be52c6becbb/conversions/a9593da9-276e-4af4-ad05-312951fae4ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

По поручению Президента Беларуси Александра Лукашенко проведены контрольные занятия по физической подготовке высшего офицерского состава силовых ведомств. Об итогах проверки журналистам рассказал государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, сообщает БЕЛТА.

Александр Вольфович отметил, что Президент уделяет большое внимание вопросам подготовки военнослужащих всех структур военной организации государства и прежде всего офицерского состава.

"Акцент сделан на качестве проведения мероприятий как оперативной, так и боевой подготовки, поскольку основой качественного выполнения задач по предназначению является физическая подготовка, физическая выносливость военнослужащих. Исходя из этого Президентом была поставлена задача Государственному секретариату Совета безопасности организовать и проверить физическую подготовку руководящего состава всех структур системы обеспечения национальной безопасности нашей страны. То есть всех генералов и офицеров, состоящих на высших воинских должностях", - рассказал госсекретарь.

Под проверку попали все генералы и полковники, занимающие генеральские должности, из 11 силовых ведомств. Несмотря на то, что занятия организовывал Государственный секретариат Совета безопасности, в строй также был поставлен и высший офицерский состав этой структуры.

Контрольные занятия провели с привлечением специалистов Спортивного комитета Вооруженных Сил на базе Минского суворовского военного училища и Центрального дома офицеров. Военнослужащие выполняли упражнения на выносливость, в частности бег на 500 м или плавание на 100 м, и на силу - подтягивание на перекладине или комплексное силовое упражнение. По итогам проверки был отмечен высокий уровень физической подготовки должностных лиц.

"Все проверяемые должностные лица показали только отличные и хорошие оценки. Ни одной неудовлетворительной, удовлетворительной оценки получено не было. При этом 70% отличных оценок и 30% - хороших. Отрадно, что все министры, руководители всех ведомств получили только отличные оценки, - добавил Александр Вольфович. - Контрольные занятия были организованы в соответствии с наставлением по физической подготовке в Вооруженных Силах, а там самые жесткие нормативы по сравнению с другими структурами военной организации государства. Тем не менее наши генералы показали хорошие оценки. Это о чем говорит? Суворовский девиз "делай, как я", когда командир должен являться примером во всем, соответствует реалиям сегодняшнего времени".