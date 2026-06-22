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Лукашенко: Сегодня наша первостепенная задача - защитить историческую правду
В Бресте проходит третий день форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Его ключевое событие - пленарное заседание. Приветствие его участникам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Белорусский лидер подчеркнул, что сегодня первостепенная задача - защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается предать забвению подвиг отцов и дедов. Девиз форума "Великое наследие - общее будущее" призывает идти вместе во имя настоящего и будущего государств, во имя мира на родной земле, подчеркнул глава государства.
Уважение к старшим, стремление к стабильности и безусловная любовь к родной земле - именно это общие ценности. Мы говорим о братских народах - о белорусах и россиянах. Одна из центральных тем обсуждения - противодействие идеологии неонацизма, которая сегодня представляет прямую угрозу миропорядку. Важно сохранить историческое достояние.
Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Республика Беларусь приняла закон "О геноциде белорусского народа". В Российской Федерации по-другому он называется, но с тем же смыслом также принят соответствующий закон. И наши законодательные акты направлены на то, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне и передать ее следующим поколениям. По-другому не может быть, потому что мы все участвовали в референдуме, который был посвящен обновлению Конституции, и все знаем о том, что там закреплена норма прямого действия, которая требует всем поколениям сохранять эту память".
Ульяна Колобаева, завотделом Национального архива Беларуси:
"Данная площадка - большая возможность противостоять попыткам переписывания истории европейскими историками и политиками. Это большая возможность донести до молодого поколения, которое сегодня присутствует на форуме, правду, которая действительно была, историю, которую европейские политики пытаются переписать. Мы об этом говорим честно, прямо и открыто. Нам нечего стесняться, потому что мы вынесли нашу Победу на своих плечах ценой своей собственной жизни. Конечно, чтобы сохранить эту светлую память, нужно об этом говорить".
Ростки неонацизма недопустимы на земле, которая заплатила за победу миллионами жизней. Советский народ, включая Беларусь и Россию, уже одержал победу над этой чумой.