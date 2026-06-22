Лукашенко: Сегодня наша первостепенная задача - защитить историческую правду

В Бресте проходит третий день форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Его ключевое событие - пленарное заседание. Приветствие его участникам направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что сегодня первостепенная задача - защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю, сносит памятники героям, пытается предать забвению подвиг отцов и дедов. Девиз форума "Великое наследие - общее будущее" призывает идти вместе во имя настоящего и будущего государств, во имя мира на родной земле, подчеркнул глава государства.

Уважение к старшим, стремление к стабильности и безусловная любовь к родной земле - именно это общие ценности. Мы говорим о братских народах - о белорусах и россиянах. Одна из центральных тем обсуждения - противодействие идеологии неонацизма, которая сегодня представляет прямую угрозу миропорядку. Важно сохранить историческое достояние.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Республика Беларусь приняла закон "О геноциде белорусского народа". В Российской Федерации по-другому он называется, но с тем же смыслом также принят соответствующий закон. И наши законодательные акты направлены на то, чтобы сохранить память о Великой Отечественной войне и передать ее следующим поколениям. По-другому не может быть, потому что мы все участвовали в референдуме, который был посвящен обновлению Конституции, и все знаем о том, что там закреплена норма прямого действия, которая требует всем поколениям сохранять эту память".

Ульяна Колобаева, завотделом Национального архива Беларуси:

"Данная площадка - большая возможность противостоять попыткам переписывания истории европейскими историками и политиками. Это большая возможность донести до молодого поколения, которое сегодня присутствует на форуме, правду, которая действительно была, историю, которую европейские политики пытаются переписать. Мы об этом говорим честно, прямо и открыто. Нам нечего стесняться, потому что мы вынесли нашу Победу на своих плечах ценой своей собственной жизни. Конечно, чтобы сохранить эту светлую память, нужно об этом говорить".