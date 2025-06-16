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Махровые и розовидные: в Минске представили более 300 сортов пионов

Благоухающая феерия красок расцвела в центре Минска - изысканные бутоны поражают своим разнообразием на "Пионовом фесте".

На ароматной выставке в Минске представлены более 300 сортов нежных растений, в том числе из частных коллекций. Махровые, розовидные, узколистные, есть бутоны французской, русской и, конечно, белорусской селекций.

На "цветочное дефиле" в экспозиции пионы собираются уже в четвертый раз. Рядом выставлены и картины, на которых тоже цветут пионы. Белорусские художники и дизайнеры изобразили букеты акварелью, пастелью и маслом.

МинскПионовый фествыставка