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Махровые и розовидные: в Минске представили более 300 сортов пионов
Автор:Редакция news.by
Благоухающая феерия красок расцвела в центре Минска - изысканные бутоны поражают своим разнообразием на "Пионовом фесте".
На ароматной выставке в Минске представлены более 300 сортов нежных растений, в том числе из частных коллекций. Махровые, розовидные, узколистные, есть бутоны французской, русской и, конечно, белорусской селекций.
На "цветочное дефиле" в экспозиции пионы собираются уже в четвертый раз. Рядом выставлены и картины, на которых тоже цветут пионы. Белорусские художники и дизайнеры изобразили букеты акварелью, пастелью и маслом.