Махровые и розовидные: в Минске представили более 300 сортов пионов

На ароматной выставке в Минске представлены более 300 сортов нежных растений, в том числе из частных коллекций. Махровые, розовидные, узколистные, есть бутоны французской, русской и, конечно, белорусской селекций.

На "цветочное дефиле" в экспозиции пионы собираются уже в четвертый раз. Рядом выставлены и картины, на которых тоже цветут пионы. Белорусские художники и дизайнеры изобразили букеты акварелью, пастелью и маслом.