Сегодня все здравомыслящие люди должны выступить единым фронтом против безответственной политики правящих элит Запада, разжигающих конфронтацию и толкающих планету в пожар третьей мировой войны.

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин на II Международной научно-практической конференции в Минске. На площадке Национальной библиотеки собрались эксперты из Беларуси и России. Среди докладчиков также были гости из США, Италии, Германии, Польши, Ирана и других стран. Встречу приурочили к годовщине принятия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

II Международная научно-практическая конференция, приуроченная к принятию Конвенции Организации Объединенных Наций о предупреждении преступления геноцида и наказании за него проходит с 12 по 13 декабря в Минске.

Международная конференция по геноциду началась с презентации новой книги "Карательные операции. Часть 2".

Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России:

"У нас единое поле исторической памяти. Очень важно, что у нас также единые приоритеты и понимание ценностного ряда исторической памяти. Мы понимаем, какое колоссальное значение ее сохранение имеет для будущих поколений. Именно историческая память определяет мировоззрение наших братских народов. Ключевой точкой исторической памяти является правда о преступлениях нацистов".

Валентин Сукало, председатель Верховного Суда Беларуси:

"Нам необходимо закреплять это с правовой точки зрения, как в гражданском судопроизводстве, так и в уголовном судопроизводстве. Поскольку пропаганда или формирование общественного мнения, формулирование - это одно, а когда с правовой точки зрения будет закрепление таких блоков - это совсем другое".

Конференция - это площадка высказать не только белорусам и россиянам, но и западным гостям - есть докладчики из США, Италии, Германии и Польши. Мы смогли поговорить с польскими деятелями - руководителем и волонтером Русского культурно-просветительного общества. Не секрет, что сегодня Польша переписывает историю. Старшее поколение, конечно, помнит страшные уроки войны и правду, как все было на самом деле. Но они не могут быть сегодня услышаны. Детей и молодежь, начиная с 2000-х годов, обучают по новым учебникам с искаженными фактами.

Мариуш Ничипорук, волонтер Русского культурно-просветительного общества (Польша):

"Мы живем на войне. Это война гибридная, она не останавливается. Это уже не вторая, даже не третья мировая, а сплошная мировая. Я свидетель того, как мы докатились до того, что начали громить кладбища советских солдат. Люди стали, как зомби. Верят всему, что показывает польское телевидение. Некоторые говорят, лучше бы Красная армия не освобождала Варшаву. Якобы надо было войну проиграть, тогда бы сейчас баварское пиво пили. Ну разве что в застенках крематория! Просто волосы дыбом, насколько безумно".

"Немцы нас не убили не потому, что пришли нас освобождать, любить. Им надо было сначала с Советским Союзом разобраться, поскольку они были сильнее. А тогда бы пришли за нами", - считает он.

"Мы благодарны, что можем к вам приехать, сказать правду, как мы ее видим. Это субъективно, с нашей точки зрения. Но я считаю, что когда люди имеют право высказаться, тогда можно прийти к истине", - уверен волонтер.

Извлечь уроки прошлого ради мирного будущего