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Маневры "Запад-2025" перенесут вглубь страны - какой сигнал подает Беларусь
Минск меняет параметры и место проведения совместного белорусско-российского стратегического учения "Запад-2025". Маневры уже сегодня взволновали умы и сердца многих политиков Европы. Теперь они напрочь лишены почвы для обоснования своих опасений. Будет ли ответный ход со стороны военно-политических кругов ЕС? Вопросом задался автор проекта "Диспозиция".
Предстоящие совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" оригинально все-таки прописались в международном информационном поле. Эхо впереди события раздается! На Западе маневры войск Союзного государства царствуют как в пиар-плоскости - для отдельных лидеров, так и в финансовой - для оправдания немыслимых тотальных закупок вооружений.
Впервые, пожалуй, в истории к тренировкам частей и соединений более трепетно относятся не организаторы, а политики зарубежных стран. Они уже соорудили себе трибуну из сентябрьских учений. В первых рядах заблистал в мужественном порыве защитить ЕС министр обороны Польши Косиньяк-Камыш. Он анонсировал в качестве контраргумента проведение масштабных маневров на территории Польши. Участие в учебно-боевых действиях примут и союзники Варшавы по Североатлантическому альянсу.
А вот здесь возникает проблема как раз для нас. НАТО привлекает к своим непрекращающимся у наших границ учениям гораздо больше войск, чем мы.
Можно предположить, что в качестве якобы ответа на "Запад-2025" к рубежам Синеокой подтянут беспрецедентное количество бригад и боевой техники. Чего не сделаешь ради обороны бедной Европы.
Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:
"По интенсивности и масштабам учения "Запад" всегда были несопоставимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства - члены НАТО. Однако уже традиционно сам факт их проведения вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств".
Минобороны Беларуси на днях предприняло интересный и на самом деле весьма тонкий шаг. Не в ущерб безопасности, но для разрядки и без того напряженной обстановки в регионе военное ведомство переформатирует некоторые характеристики и даже географию осеннего экзамена. И это далеко не проявление какой-то слабости. Пожалуй, даже наоборот. Только сильный сегодня способен на гибкость в одностороннем порядке.
Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:
"Невзирая на то, что никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Республики Беларусь так и не были сделаны, мы приняли решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ. Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности".
Валерий Ревенко, помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:
"Какие будут изменения параметров? Прежде всего снижение численности войск, участвующих в учениях, практически вдвое. Это означает, что учения будут носить ненаблюдаемый характер, мы не обязаны будем о них оповещать согласно Венскому документу. В то же время Беларусь оповестит все государства о проводимых мероприятиях и параметрах. При этом мы намерены организовать наблюдение за данными учениями, чтобы все могли увидеть, что происходит, и учения действительно носят оборонительный характер, и где они происходят".
Памятуя о том, что на нас уже давно распространяется презумпция виновности вообще во всем, в Минобороны не особо полагаются на симметричную реакцию. Но в любом случае ответный шаг теперь за Западом. Ему, кстати, сложно будет не остаться в дураках. Учитывая неуступчивую воинственную риторику многих деятелей ЕС, имеются основания полагать, что там попросту не заметят заявления. А если пригласим наблюдателей из недружественных стран, они, как это уже бывало, могут дружелюбно отметить оборонительный характер маневров, подтвердить соблюдение всех заявленных параметров, а затем… А затем Брюссель выпустит доклад о нарастающих угрозах со стороны Союзного государства. Но польза от происходящего все же есть. В зависимости от реакции Европы мы теперь точно будем знать, с кем имеем дело.