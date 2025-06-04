Маневры "Запад-2025" перенесут вглубь страны - какой сигнал подает Беларусь

Минск меняет параметры и место проведения совместного белорусско-российского стратегического учения "Запад-2025". Маневры уже сегодня взволновали умы и сердца многих политиков Европы. Теперь они напрочь лишены почвы для обоснования своих опасений. Будет ли ответный ход со стороны военно-политических кругов ЕС? Вопросом задался автор проекта "Диспозиция".

Предстоящие совместные белорусско-российские учения "Запад-2025" оригинально все-таки прописались в международном информационном поле. Эхо впереди события раздается! На Западе маневры войск Союзного государства царствуют как в пиар-плоскости - для отдельных лидеров, так и в финансовой - для оправдания немыслимых тотальных закупок вооружений.

Впервые, пожалуй, в истории к тренировкам частей и соединений более трепетно относятся не организаторы, а политики зарубежных стран. Они уже соорудили себе трибуну из сентябрьских учений. В первых рядах заблистал в мужественном порыве защитить ЕС министр обороны Польши Косиньяк-Камыш. Он анонсировал в качестве контраргумента проведение масштабных маневров на территории Польши. Участие в учебно-боевых действиях примут и союзники Варшавы по Североатлантическому альянсу.

А вот здесь возникает проблема как раз для нас. НАТО привлекает к своим непрекращающимся у наших границ учениям гораздо больше войск, чем мы.

Можно предположить, что в качестве якобы ответа на "Запад-2025" к рубежам Синеокой подтянут беспрецедентное количество бригад и боевой техники. Чего не сделаешь ради обороны бедной Европы.

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Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:

"По интенсивности и масштабам учения "Запад" всегда были несопоставимы с теми мероприятиями оперативной и боевой подготовки, которые проводят в Европе государства - члены НАТО. Однако уже традиционно сам факт их проведения вызывает шаблонные домыслы со стороны представителей военно-политического руководства отдельных европейских государств".

Минобороны Беларуси на днях предприняло интересный и на самом деле весьма тонкий шаг. Не в ущерб безопасности, но для разрядки и без того напряженной обстановки в регионе военное ведомство переформатирует некоторые характеристики и даже географию осеннего экзамена. И это далеко не проявление какой-то слабости. Пожалуй, даже наоборот. Только сильный сегодня способен на гибкость в одностороннем порядке.

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:

"Невзирая на то, что никакие шаги по возврату к выполнению ряда ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в отношении Республики Беларусь так и не были сделаны, мы приняли решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Республики Беларусь от западных границ. Тем самым мы в очередной раз не только словом, но и делом подтверждаем свою готовность к диалогу, компромиссам и снижению напряженности".

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Валерий Ревенко, помощник министра обороны Беларуси по вопросам международного военного сотрудничества:

"Какие будут изменения параметров? Прежде всего снижение численности войск, участвующих в учениях, практически вдвое. Это означает, что учения будут носить ненаблюдаемый характер, мы не обязаны будем о них оповещать согласно Венскому документу. В то же время Беларусь оповестит все государства о проводимых мероприятиях и параметрах. При этом мы намерены организовать наблюдение за данными учениями, чтобы все могли увидеть, что происходит, и учения действительно носят оборонительный характер, и где они происходят".