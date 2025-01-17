"Марафон единства" продолжает свою высокую миссию. Город, где рождаются легенды, 17 января записывал истинные истории единения. На предприятиях и заводах, в университетах и колледжах сплелись нити мнений. "Марафон единства" делится с Гродно своей энергией и позволяет на всю страну показать знак качества. Прорывы в кардиологии и стоматологии не уступают прорыву искренности тех, кто строит будущее и с благодарностью смотрит в прошлое.

Республиканская акция "Марафон единства" вспоминает платину белорусского кино

Правда устами народа. Из Девятовки несли истины в массы. В 1984-м сразу 36 млн зрителей по всему Союзу заговорили душой благодаря Беларусьфильму и Гродно. Второй по кассовым сборам в истории белорусского кино. А сегодня правду от Васьки Ходаса исполняют марафонцы. Гродно в единстве.

Посвящение веку белорусского кино застыло в афишах и реквизите. Премьера в крупнейшем торговом центре Беларуси. Даже легендарную гармонь Караченцова раздобыл Национальный исторический. Воспоминания, что греют каждого...

Знакомая мелодия, что "из гнезда", объединила в сводном хоре и Гроднохимволокно.

Прямо в этих цехах сплетают нити. "Разам працуюць" во имя знака качества. Государство мотивирует.

Музыкальная пауза для филиала "Гродно Азота". Всегда дружные убеждают: секрет успеха - поменьше хмуриться.

На страже здоровья талантливых - портфель научных разработок, что по последнему слову техники. Тематическая экспозиция разместилась в профильном вузе.

Технологии, что позволяют провести диагностику, выполнить оперативное вмешательство и спасти каждую жизнь - от местных клиник, инфекционной больницы, кардиологического центра.

И сохранять здоровый взгляд на избирательную кампанию. Закулисными нюансами поделилась Лидия Ермошина. Для заслуженного юриста Беларуси (и четверть века председателя ЦИК) это второй "Марафон". Почему нужно узаконить фотосессии у Центризбиркома, в чем был аргумент давать развернутые комментарии оппозиционной прессе? Откровенный разговор на "Марафоне единства".

Лидия Ермошина, заслуженный юрист Беларуси, председатель ЦИК Беларуси (1996-2021 гг.):

"Все зависит от того, как население идеологически обрабатывать. Если на него влиять негативно, то, наверное, мы получим в определенном плане, хотя бы в отношении части населения, негативный результат. Поэтому я думаю, что наше население является очень хорошим, очень правильным, благоразумным. И самое главное, у нас есть правильное видение ситуации, трезвое у большинства населения. Поэтому я абсолютно уверена и в предсказуемости следующей избирательной кампании, и в том, что у нас впереди неплохие годы".