Маркевич объяснил, для чего Польша проведет учения "Железный защитник - 2025"

В последнее время в Польше заявляют, что в ответ на учения "Запад-2025" будут проводить учения "Железный защитник - 2025". Нет ли в этом стремлении противостояния с Республикой Беларусь и Российской Федерацией, желания втянуть страны не только в гонку учений, но и в гонку вооружений? Завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич рассказал в эфире "Первого информационного", что думает по этому поводу.

"Такие цели преследуются, чтобы измотать страну экономически. Большинство конфликтов показывают, что важна экономическая составляющая. И санкции, которые вводят против Беларуси и России доказывают, что экономическое давление будет и дальше", - считает он.