Маск может покинуть свой пост в ближайшие недели, пишет Politico

Президент США Дональд Трамп сообщил своему окружению, что глава департамента государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) Илон Маск покинет свой пост в ближайшие недели, сообщает РИА Новости.

Накануне Трамп заявил, что намерен сохранять за Маском должность в правительстве столько времени, сколько сможет.

"Президент Дональд Трамп сообщил своему окружению, включая членов кабинета министров, что в ближайшие недели Илон Маск отойдет от своей нынешней роли партнера по управлению", - говорится в публикации.

По данным источников, Трамп доволен Маском и DOGE, но оба приняли решение, что предпринимателю пора вернуться в бизнес. Как отмечает издание, некоторые сотрудники администрации Трампа и многие внешние союзники разочаровались в непредсказуемости Маска и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу.

Согласно информации одного из источников, Маск, скорее всего, сохранит за собой неофициальную роль советника.

Созданный по решению Трампа DOGE призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.