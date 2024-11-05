Маск назвал падение уровня рождаемости самой большой угрозой для человечества

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всем мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось, сообщает РИА Новости.

Таким образом Маск отреагировал на публикацию с графиком, составленным на основе данных Отдела народонаселения ООН, согласно которому средний уровень рождаемости по всему миру с 1960-х годов заметно снизился.

"Сильнейшее падение уровня рождаемости - самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор", - написал Маск на своей странице в соцсети X.