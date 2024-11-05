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Маск назвал падение уровня рождаемости самой большой угрозой для человечества

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал значительное падение уровня рождаемости во всем мире самой большой угрозой, с которой человечество когда-либо сталкивалось, сообщает РИА Новости.

Таким образом Маск отреагировал на публикацию с графиком, составленным на основе данных Отдела народонаселения ООН, согласно которому средний уровень рождаемости по всему миру с 1960-х годов заметно снизился.

"Сильнейшее падение уровня рождаемости - самая большая угроза, с которой человеческая цивилизация сталкивалась до сих пор", - написал Маск на своей странице в соцсети X.

Ранее Маск неоднократно уже привлекал внимание к теме демографических проблем. Он, в частности, заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации.

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