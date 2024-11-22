ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеТехнологииПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

МЧС предупреждает о сохранении оранжевого уровня опасности из-за гололеда

15 января в Беларуси будет гололед, на отдельных участках дорог гололедица, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Из-за этого на территории страны сохранится оранжевый уровень опасности. Также во многих районах страны будут небольшие кратковременные мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха составит от минус 1 до плюс 4 градусов.

В МЧС предупредили, что среди факторов опасности таких погодных условий повреждение и обрыв линий связи и электропередачи, затруднение движения транспорта, риск травматизма населения.

погодаМЧС

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все