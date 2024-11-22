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МЧС предупреждает о сохранении оранжевого уровня опасности из-за гололеда
15 января в Беларуси будет гололед, на отдельных участках дорог гололедица, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Из-за этого на территории страны сохранится оранжевый уровень опасности. Также во многих районах страны будут небольшие кратковременные мокрый снег и дождь. Максимальная температура воздуха составит от минус 1 до плюс 4 градусов.
В МЧС предупредили, что среди факторов опасности таких погодных условий повреждение и обрыв линий связи и электропередачи, затруднение движения транспорта, риск травматизма населения.
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