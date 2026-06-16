Мебель, посуда, косметика - что еще посмотреть и купить на выставке-ярмарке XIII Форума регионов

С 25 по 27 июня в рамках XIII Форума регионов России и Беларуси в Минске пройдет выставка-ярмарка с участием белорусских и российских производителей, ремесленников, представителей бизнеса и торговли.

Что ждет посетителей выставки:

масштабная экспозиция с участием белорусских и российских производителей;

огромный выбор промышленных товаров, продуктов питания и народных промыслов;

презентация потенциала белорусских и российских регионов;

тематические стенды в рамках экспозиции "Сделано в Беларуси".

От дегустаций до интерактивных презентаций и мастер-классов

В третий день своей работы, 27 июня, выставка-ярмарка будет открыта для всех гостей и посетителей с 11:00 до 18:00. Представят широкий ассортимент продукции от производителей Беларуси и России, в том числе работы локальных ремесленников и мастеров искусств.

Российскую Федерацию представят производители и ремесленники из Владимирской, Калининградской, Московской, Пензенской, Псковской, Тульской областей и Краснодарского края.

Что предложат :

Владимирская область - различные напитки, хлебобулочные и рыбные изделия, ремесленные изделия;

Калининградская область - хлебобулочные изделия, ювелирные украшения, галантерею, косметику, овощную и фруктовую продукцию, мясные и рыбные консервы, кондитерские изделия из марципана;

Московская область - изделия из фаянса и фарфора, продукцию с декоративной росписью, посуду, товары для дома, пазлы и настольные игры, декоративную и уходовую косметику;

Пензенская область - продукты из индейки, БАДы, сладости, системы автоматизации бизнес-процессов, ремесленные изделия;

Псковская область - цукаты и натуральный мармелад, хлебобулочные изделия, соки и напитки, клюкву в сахарной пудре, мясные изделия, косметику, текстиль;

Тульская область - пастилу и другие кондитерские изделия, напитки, электроакустическое оборудование;

Краснодарский край - десертные напитки и вина, продукцию из винограда, молочную продукцию, колбасные изделия и мясные деликатесы.

Беларусь на выставке-ярмарке представят все области и город Минск. В составе экспозиции - крупнейшие представители промышленности, науки, сельского хозяйства и продовольствия, отраслевые холдинги и объединения, заводы и фабрики, частные производители и специализированные производства.

Что предложат :

Брестская область - мясные изделия, цифровые экосистемы, робототехнические комплексы;

Витебская область - кабельно-проводниковую продукцию, медицинские препараты, обувь и кожаные аксессуары, ковровые изделия;

Гомельская область - кондитерские изделия, напитки, молочную продукцию, одежду, роботизированные системы и комплексы;

Гродненская область - мясную и молочную продукцию, удобрения, посуду, одежду и нижнее белье, изделия из натуральной кожи, мебель, бытовую и профессиональную химию;

Могилевская область - кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, алкогольные и безалкогольные напитки, бутовую химию, косметические и гигиенические средства;

Минская область - одежду и нижнее белье, молочную и мясную продукцию, хлебобулочные изделия, сыры;

Минск - беспилотные системы и комплексы, медицинское оборудование, приборы для контроля здоровья, двухколесную технику.

Также свою продукцию и товары представят предприятия концерна "Беллегроп".

А на открытой площадке можно будет увидеть технику МАЗ, "Белкоммунмаш", "Амкодор", "Гомсельмаш", МТЗ, "БЕЛДЖИ", "ПОЖСНАБ", "Лидсельмаш", "ВИТСТРОЙТЕХМАШ" и других белорусских флагманов промышленности.

Режим работы и место проведения

25 июня - день для делегатов и проведения B2B-встреч.

26 июня - закрытый день (только для официальных делегаций и специалистов).

27 июня - открытый день для всех посетителей с 11:00 до 18:00 (вход свободный).