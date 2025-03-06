Мечты сбываются. Жены дипломатов попробовали себя в роли телеведущих в стенах Белтелерадиокомпании

В преддверии Международного дня женщин Белтелерадиокомпания организовала интерактивную экскурсию для жен дипломатов. Они смогли почувствовать адреналин прямого эфира, попробовать себя в роли ведущего, а еще узнать секреты телекухни.

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На Макаенка встречать гостей рады всегда! Но такой интернациональный и красивый десант здесь высадился впервые. География стран - самая разная! Бразилия, Индия, Иран, Вьетнам, Япония, Азербайджан, Россия, Казахстан - всего 22 страны.

Белтелерадиокомпания одной из первых узнает и освещает самые интересные и острые темы в стране и мире. Как признались гостьи, побывать на Макаенка, 9 и узнать, как создаются и вещаются новости по ту сторону экрана, хотели всегда. Для удобства дам их разделили на 2 группы: в одной экскурсия велась на русском, в другой - на английском языке.

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Новости - всегда работа большой команды режиссеров, корреспондентов, видеоинженеров, операторов и выпускающих редакторов. В роли гидов про эти нюансы ТВ-закулисья и не только выступили наши коллеги, вещающие только в прямом эфире. Гостьи проверили себя в амплуа телеведущих и импровизированно записали поздравления на своих родных языках. Голос, дикция и посыл зрителю - у каждой был на высоте.

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Илина Вукайлович, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси: "Это особая атмосфера и особая ответственность, потому что люди вот это слушают".

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Наталья Рыженкова, супруга министра иностранных дел Беларуси:

"Посмотреть - это посмотреть. Это, условно говоря, одна история. А попробовать себя в роли телеведущей, вдруг у кого-то была такая детская мечта? Попробовать себя телеведущей, да, это, мне кажется, понравится нашим женщинам, которых мы пригласили на этот праздник. Женщины говорят на своих родных языках, рассказывают, поздравляют с праздником, с Международным женским днем. И я думаю, что это тоже такая интересная веха, да, вот даже в Белтелерадиокомпании".

Не осталось равнодушных и к новой студии "Первого информационного", которая заточена сразу под несколько программ. Узнали гости и студию "Скажинемолчи". Но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать!

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Сельва Коркмазджан-Ышик, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Турции в Беларуси:

"Я впервые посещаю такой масштабный телехолдинг. Все очень интересно. По телевизору мы видим всегда только ведущего. Больше всего меня поразило, какая большая команда работает за кадром. В Турции 8 Марта отмечают, но не так масштабно, как у вас в Беларуси. Вы молодцы! Это отличное мероприятие в преддверии праздника".

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Масуме Санеи, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Ирана в Беларуси:

"Дизайн такой красочный! Студии очень красивые. Я первый раз на телевидении, это как отдельный мир. В Беларуси я уже 2 года, и могу сказать, что влюбилась в эту страну! Качественные вкусные продукты, чистота в городе и живописная природа, а люди очень воспитанные и дружелюбные, все это дорогого стоит".

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Майрена Ньевес Арвелайс, супруга Чрезвычайного и Полномочного Посла Венесуэлы в Беларуси:

"Я уже более 5 лет проживаю в Беларуси. Меня восхищает ваша страна. Каждая пора года здесь по-своему прекрасна и многогранна. И хоть я не говорю по-русски, проблем с коммуникацией никогда не было. Здесь замечательные люди, которые всегда готовы помочь, а вкусная белорусская кухня - это отдельная история".