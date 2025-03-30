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Метель, на дорогах заносы и снижение видимости - оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси
Оранжевый уровень опасности объявлен на воскресенье, 6 апреля, в Беларуси. По прогнозу Белгидромета, на большей части территории страны ожидается усиление северного ветра порывами до 15-20 метров в секунду и метель. Минсктранс предупредил о возможных отклонениях от расписания движения общественного транспорта. Есть опасность заноса на дорогах, снижение видимости.
Коммунальные службы всю ночь убирали снег и обрабатывали территории противогололедными материалами. Сложная обстановка привела к нарушениям электроснабжения в Минской области. Идут работы по восстановлению электричества в 130 населенных пунктах.
Футбольный матч "Динамо" - "Неман" был отменен из-за непогоды
К слову, непогода изменила планы болельщиков в Минске. В матче 3-го тура Betera-Высшей лиги 5 апреля минское "Динамо" встречалось с "Неманом". Но на 15-й минуте при счете 0:0 матч был прерван. Поединок на стадионе "Динамо" перенесли, поскольку газон замело снегом. Арбитр сообщил, что игра пройдет в другой день.