Метель, на дорогах заносы и снижение видимости - оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси

Оранжевый уровень опасности объявлен на воскресенье, 6 апреля, в Беларуси. По прогнозу Белгидромета, на большей части территории страны ожидается усиление северного ветра порывами до 15-20 метров в секунду и метель. Минсктранс предупредил о возможных отклонениях от расписания движения общественного транспорта. Есть опасность заноса на дорогах, снижение видимости.

Коммунальные службы всю ночь убирали снег и обрабатывали территории противогололедными материалами. Сложная обстановка привела к нарушениям электроснабжения в Минской области. Идут работы по восстановлению электричества в 130 населенных пунктах.

Футбольный матч "Динамо" - "Неман" был отменен из-за непогоды