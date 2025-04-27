Международная площадка для диалога. 80 лет назад БССР стала членом - основателем ООН

27 апреля 1945 года Белорусская ССР стала равноправным участником международной дипломатии. Исполнительный комитет единогласно принял решение о включении нас в число первоначальных членов ООН.

С ростом глобальной напряженности, организация имеет особую актуальность и значимость.

Стремительный рост напряженности

Открытый диалог и умение искать компромиссы - то, чего сегодня так не хватает в международных отношениях. Все чаще в риторике мировых политиков звучат тезисы о третьей мировой войне. Призывы к увеличению военных бюджетов и строительство новых оружейных заводов уже никого не удивляет. Новая нормальность - это война практически в прямом эфире. Консолидация усилий в решении глобальных проблем уступает место лицемерию и кулуарным сделкам. Делать деньги на войне стало значительно выгоднее, чем, например, бороться с глобальным потеплением. На этом белорусский лидер сделал особый акцент в своей речи на Конференции ООН по изменению климата.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (Баку, Азербайджан, 12.11.2024):

"Здесь очень много говорили о том, кто сколько сделал по улучшению климата. Но я сравниваю последний период после предыдущего нашего саммита. Стало только хуже. Война на Ближнем Востоке, война в Украине, война в Южном Йемене. Всего более 50 конфликтов в мире, которые жестоко влияют на климат на нашей планете. Так что, стало лучше? Кто стал платить за выбросы? Достаточно сказать, что сегодня (те. - прим. ред.), которые так озаботились прежде улучшением климата, отсутствуют на этой конференции. Более того - саботируют".

Беларусь продвигает миротворческую повестку

Вот уже 80 лет наша страна продвигает в ООН миротворческую повестку. С первых дней участия в организации мы отстаиваем принципы справедливости и национального культурного многообразия. Беларусь традиционно выступает за разоружение и конверсию военных производств. Официальный Минск твердо стоит на своих позициях и выступает за урегулирование горячих конфликтов.

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"Вы - первый Генсек, который открыто и честно, как человек, заявил о своей позиции по ключевым вопросам международной повестки. Вы должны знать, что ваша позиция по Ближнему Востоку не просто созвучна, абсолютно поддерживается руководством Беларуси и мною в том числе. Вы должны знать, что мы всегда будем рядом с вами, что касается (вопросов. - прим. ред.) мира и войны. Мы за мир, за мирные переговоры, за мирное разрешение любых конфликтов", - подчеркнул белорусский лидер (Казань, Россия, 24.10.2024).

Попытка исключить возможность диалога

Деятельность ООН сегодня подвергается тотальной критике. Гуманитарные инициативы организации открыто торпедируются на политической арене. Просматривается стремление ликвидировать единственную международную площадку, где можно выстраивать сложный многоуровневый диалог между разными странами. Альтернативы ООН просто нет, а ликвидация организации неизбежно повлечет рост эскалации напряженности. В Беларуси, безусловно, видят нарастающий кризис ООН, однако в Минске готовы прилагать максимальные усилия для сохранения организации и развития международного диалога.

"Естественно, мы эту организацию поддерживали и будем поддерживать. Мы - одна из стран - основательниц ООН. Мы видим недостатки, но это недостатки не Гутерриша (Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. - прим. ред.) и организации. А наши конкретные, потому что ООН - коллективный орган. Каждый имеет свой голос, свое мнение. Он вправе голосовать так или иначе. Так или иначе высказываться. Мы это прекрасно понимаем, но будем работать над тем, чтобы ООН была более эффективной", - сказал глава государства (Минск, 18.07.2024). Он также подчеркнул, что решения, принимаемые в ООН, должны быть справедливыми для всех.