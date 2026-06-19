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Международная выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2026" завершила работу в Минске
Международная выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2026" завершила свою работу в Минске. Официальная церемония подведения итогов состоялась 19 июня на площадке "БелЭкспо".
На протяжение трех дней новейшие достижения по различным направлениям безопасности представляли ведущие предприятия Беларуси, России и Китая - всего более 120 компаний. Мероприятие вызвало широкий интерес. Среди посетителей были и зарубежные гости.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
"Такая выставка привлекает не только наши отечественные предприятия. Основу составляли именно они, это приятно, мы и горды этим. Но здесь были и ведущие предприятия Российской Федерации, Китайской Народной Республики. Мы видели посетителей из других стран, которые приезжали из аппаратов посольств, дипкорпуса. Т. е. людей и других граждан это интересует, потому что вопросы безопасности сегодня действительно волнуют всех. Это вопрос номер один. Жизнь чем безопаснее, тем она комфортнее, а люди сегодня привыкли к комфорту. Поэтому Беларусь демонстрировала как раз подходы, направленные на обеспечение безопасности, на достижение мира. В течение этих трех насыщенных дней, я считаю, что те цели, которые руководство госсекретариата, организаторы выставки ставили перед собой, мы достигли в полном объеме".
На полях международной выставки индустрии безопасности была организована и масштабная деловая программа: прошли конференции и дискуссии.