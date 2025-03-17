Михеев: Для России военный и экономической потенциал Беларуси является важным

На прошлой неделе Президент Беларуси Александр Лукашенко с официальным визитом побывал в Москве и встретился с Президентом России Владимиром Путиным. Это было первое посещение Кремля после выборов в Беларуси. Каково значение этой встречи, в программе "Актуальное интервью" прокомментировал российский общественный деятель, политолог Сергей Михеев.

"В первую очередь мы видели встречу ближайших союзников, а не людей, которые отвечают что-то Западу. Мы видели, что Путин и Лукашенко говорили об отношениях России и Беларуси как двух составных частей одного Союзного государства, как реальные союзники, причем во всех сферах, начиная от политической, экономической, заканчивая военной, которую сбрасывать со счетов не имеет смысла, особенно учитывая реальные угрозы для Беларуси и России. Плюс расположение Беларуси стратегически слишком важно, - отметил политолог. - С одной стороны граница с Украиной, с другой - с Польшей, членом НАТО, с третьей - Литва (своеобразная страна). Беларусь занимает важное стратегическое положение. И для России военный и экономической потенциал Беларуси является важным. Поэтому я думаю, что эта встреча была содержательной по форме (очень правильно выстроена) и акценты были сделаны очень правильно".