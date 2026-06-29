После пожара на улице Ленина с пострадавшими работают врачи и психологи

После пожара на ул. Ленина в Минске врачи и психологи работают с пострадавшими жильцами.

По словам главы администрации Ленинского района Романа Мельника, во время пожара сотрудники МЧС выполнили свою задачу. Жильцы дома, нуждавшиеся в помощи, размещены во временных местах пребывания. Люди обеспечены всем необходимым.