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После пожара на улице Ленина с пострадавшими работают врачи и психологи

После пожара на ул. Ленина в Минске врачи и психологи работают с пострадавшими жильцами.

По словам главы администрации Ленинского района Романа Мельника, во время пожара сотрудники МЧС выполнили свою задачу. Жильцы дома, нуждавшиеся в помощи, размещены во временных местах пребывания. Люди обеспечены всем необходимым.

Сейчас стоит задача быстро и правильно восстановить последствия пожара. На месте пожара задействована милиция Минска, а службы ЖКХ и МЧС отслеживают ситуацию с состоянием дома. Жалоб от людей не поступало (о подробностях ЧП смотрите видео).

Разделы:

Происшествия

Теги:

Минскпожар