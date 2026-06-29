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После пожара на улице Ленина с пострадавшими работают врачи и психологи
Автор:Редакция news.by
После пожара на ул. Ленина в Минске врачи и психологи работают с пострадавшими жильцами.
По словам главы администрации Ленинского района Романа Мельника, во время пожара сотрудники МЧС выполнили свою задачу. Жильцы дома, нуждавшиеся в помощи, размещены во временных местах пребывания. Люди обеспечены всем необходимым.
Сейчас стоит задача быстро и правильно восстановить последствия пожара. На месте пожара задействована милиция Минска, а службы ЖКХ и МЧС отслеживают ситуацию с состоянием дома. Жалоб от людей не поступало (о подробностях ЧП смотрите видео).