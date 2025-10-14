3.69 BYN
Минск готовится принять Белорусский космический конгресс
Минск готовится принять значимый форум - Белорусский космический конгресс. Он откроется уже 21 октября. На нем будут представлены практически все предприятия, занимающиеся космической тематикой в Беларуси. Приедут и лучшие представители ракетно-космической отрасли России и других стран.
Освоению космоса наша страна уделяет особое внимание. В 2024 году произошло историческое событие: первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская совершила космический полет.
Петр Витязь, начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси:
"Беларусь активно сотрудничает Роскосмосом, подписано соглашение на правительственном уровне, в рамках Союзного государства выполнено уже 8 союзных программ, выполняется 9-я программа. Это все позволило создать базу, создать Белорусскую космическую систему дистанционного зондирования Земли".
Космическая отрасль Беларуси занимает особое место в системе национальных научных и технологических приоритетов. Белорусские технологии в космосе представлены достаточно широко. Это оптика и спутники дистанционного зондирования Земли.