Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Минск готовится принять Белорусский космический конгресс

Минск готовится принять значимый форум - Белорусский космический конгресс. Он откроется уже 21 октября. На нем будут представлены практически все предприятия, занимающиеся космической тематикой в Беларуси. Приедут и лучшие представители ракетно-космической отрасли России и других стран.

Первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская
Первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская

Освоению космоса наша страна уделяет особое внимание. В 2024 году произошло историческое событие: первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская совершила космический полет.

Изображение

Петр Витязь, начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси:

"Беларусь активно сотрудничает Роскосмосом, подписано соглашение на правительственном уровне, в рамках Союзного государства выполнено уже 8 союзных программ, выполняется 9-я программа. Это все позволило создать базу, создать Белорусскую космическую систему дистанционного зондирования Земли".

Космическая отрасль Беларуси занимает особое место в системе национальных научных и технологических приоритетов. Белорусские технологии в космосе представлены достаточно широко. Это оптика и спутники дистанционного зондирования Земли.

Разделы:

ОбществоНаука

Теги:

космосфорум