Минск готовится принять Белорусский космический конгресс

Минск готовится принять значимый форум - Белорусский космический конгресс. Он откроется уже 21 октября. На нем будут представлены практически все предприятия, занимающиеся космической тематикой в Беларуси. Приедут и лучшие представители ракетно-космической отрасли России и других стран.



Первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8c1c09b-df6a-41f2-ac93-2172756dbf29/conversions/02862cc7-d507-47f1-a65b-4e9634d92f90-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8c1c09b-df6a-41f2-ac93-2172756dbf29/conversions/02862cc7-d507-47f1-a65b-4e9634d92f90-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8c1c09b-df6a-41f2-ac93-2172756dbf29/conversions/02862cc7-d507-47f1-a65b-4e9634d92f90-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8c1c09b-df6a-41f2-ac93-2172756dbf29/conversions/02862cc7-d507-47f1-a65b-4e9634d92f90-xl-___webp_1920.webp 1920w Первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская

Освоению космоса наша страна уделяет особое внимание. В 2024 году произошло историческое событие: первый космонавт суверенной Беларуси Марина Василевская совершила космический полет.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91438a9e-e586-4292-93e9-766b6c838ded/conversions/70d69958-fa32-4724-85ee-752f68bb8375-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91438a9e-e586-4292-93e9-766b6c838ded/conversions/70d69958-fa32-4724-85ee-752f68bb8375-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91438a9e-e586-4292-93e9-766b6c838ded/conversions/70d69958-fa32-4724-85ee-752f68bb8375-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91438a9e-e586-4292-93e9-766b6c838ded/conversions/70d69958-fa32-4724-85ee-752f68bb8375-xl-___webp_1920.webp 1920w

Петр Витязь, начальник управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси:

"Беларусь активно сотрудничает Роскосмосом, подписано соглашение на правительственном уровне, в рамках Союзного государства выполнено уже 8 союзных программ, выполняется 9-я программа. Это все позволило создать базу, создать Белорусскую космическую систему дистанционного зондирования Земли".