Минск может претендовать на звание самой туманной европейской столицы

Беларусь окутал туман. Явление атмосферное во всех смыслах. В соцсетях белорусы подсчитывают, что в году туманных дней в стране больше, чем в самом Лондоне.

Не стоит забывать, что туман представляет опасность для водителей, которые находятся в недостаточной видимости на дороге. В связи с этим ГАИ рекомендует снизить скорость и увеличить дистанцию.

Новости о тумане заполонили все соцсети. Обсуждают, что Минск по праву может претендовать на звание самой туманной европейской столицы - целых 67 дней в году. В то время как в Лондоне всего 45. Развернулась целая дискуссия, кто-то с этим утверждением согласен, кто-то нет, а некоторые по-доброму шутят.

В последнее время белорусы как ежики в тумане. Климатологи объясняют происходящее тем, что Минск расположен почти на 220 м выше уровня моря.

Иван Буяков, младший научный сотрудник лаборатории климатических исследований:

"На юго-востоке города, в районе Шабаны, высота составляет порядка 180-190 м, а недалеко от станции метро "Кунцевщина" высота доходит до 270-280 м. То есть разница в высоте составляет почти 100 м. Поэтому в некоторых частях города люди могут думать, что это туман, но на самом деле это могут быть низко идущие облака. Это часто фиксируется именно в период с октября по январь-февраль".

В среднем за год Беларусь может находиться в тумане до 70 дней. Максимально было 140 туманных дней в 1964 году в Новогрудке - больше чем треть года.

Анна Самофалова, начальник отдела долгосрочных прогнозов службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

"Через нашу республику ожидается смещение фронтальных разделов с северо-запада Европы, вслед за которыми будут поступать арктические воздушные массы с севера Европы. Ожидается понижение температурного фона, но среднесуточная температура воздуха будет еще положительной. Лишь в северных районах ночью ожидается слабый минус".

16 ноября ночью белорусов ждет похолодание - до минус 7 градусов. Но это ненадолго, днем снова потеплеет. Такие перепады температур сказываются на дорожной обстановке. Тем более, что туман - одно из самых опасных явлений.

Недавно произошла ситуация, когда водитель, двигаяся по проспекту Победителей в Минске, не учел погодные условия и не справился с управлением. К счастью, никто не пострадал.

Вероника Романкова, начальник отделения ГУ ГАИ МВД Беларуси:

"Как водитель, садясь за руль, ты думаешь о своей безопасности и безопасности тех, кто рядом. Поэтому в первую очередь необходимо внимание, ближний свет фар и соблюдение скорости. Сейчас на дороге в такую непогоду нужно задуматься о скорости".