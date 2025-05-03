Минута молчания и цветы к Вечному огню у монумента Победы. Мотоциклисты из Словакии прибыли в Минск

История Великой Победы в лицах и фрагментах памяти каждого народа. Международный автомотопробег словацкого гражданского объединения "Брат за брата" продолжает свой патриотический марафон по значимым местам Беларуси.





3 мая гости прибыли в Минск. Участники почтили память героев Великой Отечественной минутой молчания, а позже возложили живые цветы к Вечному огню у монумента Победы.