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Минута молчания и цветы к Вечному огню у монумента Победы. Мотоциклисты из Словакии прибыли в Минск

История Великой Победы в лицах и фрагментах памяти каждого народа. Международный автомотопробег словацкого гражданского объединения "Брат за брата" продолжает свой патриотический марафон по значимым местам Беларуси.

3 мая гости прибыли в Минск. Участники почтили память героев Великой Отечественной минутой молчания, а позже возложили живые цветы к Вечному огню у монумента Победы.

В историческом маршруте гражданского объединения "Брат за брата" еще множество локаций. Одна из них - храм-памятник Всех Святых, куда словацкие патриоты доставят капсулу с землей с мест захоронения советских воинов.

словакиавтомотопробег