Эвакуированные жители оккупированных районов Курской области России рассказывают, что до освобождения доживает лишь половина. Связано это с целенаправленным убийством гражданского населения. Выжившие свидетели зверств военных формирований Украины рассказывают еще и о тотальном мародерстве.

Эвакуированный житель Суджанского района Курской области Александр рассказал, что вначале, когда украинские военные формирования только зашли, вели себя нормально, даже помогали, а потом все поменялось. Начали дома умышленно сжигать. В одночасье вроде ничего не было и неожиданно дом горит. Потом пожар распространился на всю улицу. "Забрали у нас две машины, говорили, что им нужно. "Ниву" забрали, 12-ю модель. А как не отдашь, он с автоматом пришел и сказал: "Нам нужна машина". Отдали", - поделился он воспоминанием.

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Александр рассказал, что наблюдал специальную группу, которая из соседнего села свозила все из оккупированных домов и вывозила в Украину. "В машине были видны стиральные машины, велосипеды. Они сделали себе дорогу прямую. Раньше там граница была, они ее зачистили и через эту границу все тянули. Машины в них заезжали из Украины. Сельхозтехнику гнали через наши села. Машины и телеги все были забиты вещами, все скутера, все, что попадалось, все увозили. Даже самодельный мотоцикл был у одноклассника, и тот укатили", - шокирован он.

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Задержанный стрелок-солдат Владимир Парафилов на допросе рассказал, что границу он пересек 20 декабря. Задача ставилась одна: кто будет, стреляй по ним.

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в программе "Война и мир" рассказал, что им известно, кто отдавал команды, чтобы издеваться над жителями Русского Поречного. "Имена, фамилии, должности, процедуры - все это известно. И это расследование постоянно продвигается вперед", - отметил он.

Война и мир | Преступления ВСУ в Курской области | Деградация международного права Москва и Вашингтон активно возобновляют контакты, о чем свидетельствуют закрытые переговоры в Стамбуле. Каковы итоги встреч и что ожидает Украину в свете новых соглашений с Трампом? Мы также обсудим политическую ситуацию в Румынии: почему ликвидируют евроскептика Джорджеску и какие последствия это может иметь для выборов. Европейская политика меняется на глазах — как это отразится на отношениях с Россией? Кроме того, рассмотрим экономические вызовы: как санкции влияют на жизнь европейцев и что происходит с ценами на товары. Какие изменения готовит нам мир в это непростое время — в рубрике "Итоги недели". 01.03.2025 17:08

Родион Мирошник обозначил, что речь идет о некой вертикальной безответственности, которая гораздо выше, нежели командир подразделения, который сказал своему боевику, что можно идти делать все, что угодно: увидишь гражданского - убей, услышишь русскоязычного - стреляй. "Этот командир получил приказ от своего высшего командования, получил приказ от политического руководства Украины, поэтому есть в этом вертикаль", - пояснил посол.

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Родион Мирошник:

"Эта вертикаль не заканчивается, к сожалению, на уровне политического руководства Украины. Политическая вертикаль упирается в таких деятелей, к примеру, как Кая Каллас, которая вдруг, будучи премьером Эстонии, активно соучаствовала в финансировании киевского режима, имея там свои исторические корни, связанные с эсэсовским происхождением ее родственников. Она почему-то заявляет о том, что на территории со стороны России нет детей и женщин, которые пострадали от украинских боевиков. Мы в ежедневном режиме собираем эти данные. Такого рода заявления со стороны Каи Каллас и других персонажей, которые представляют другие государства в других организациях, это называется дипломатическая крыша. Они пытаются создавать всяческие условия для того, чтобы киевский режим не понес ответственность за это. Они блокируют любые варианты проведения международных расследований. Они заметают под ковер те данные, которые мы в режиме онлайн направляем в эти организации".