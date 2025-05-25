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"Мисс Департамента охраны - 2025" выбрали в Гомеле
Самых красивых сотрудниц Департамента охраны Беларуси выбрали в Гомеле. Накануне там состоялся финал конкурса красоты.
Участницы в погонах из всех регионов Беларуси прошли настоящий "курс молодого бойца" - многочасовые репетиции, фотосессии, активности и испытания. Их целью было не только показать внешнюю красоту, но и внутренний мир, профессионализм и умение держаться на сцене - фееричные дефиле, завораживающие творческие номера и интеллектуальный конкурс.
Главный титул завоевала Юлия Моисеенкова из Могилевского областного управления.
"Я впервые участвую в конкурсе красоты и сразу стала победительницей - это очень приятно. Все девочки просто прекрасные. Рассчитывала ли я на победу - вряд ли, потому что видела, что все абсолютно достойны этой короны, конкуренция была серьезной", - поделилась обладательница титула "Мисс Департамента охраны - 2025" Юлия Моисеенкова.
В Департаменте охраны подчеркнули, что конкурс является не просто шоу. Он укрепляет корпоративную культуру и показывает, что в ведомстве несут службу разносторонние, профессиональные, сильные и невероятно красивые представительницы прекрасного пола.