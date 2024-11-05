Белорусы активно включаются в избирательную кампанию.

Пикеты по сбору подписей за выдвижение кандидатов в Президенты проходят по всей стране. Инициативные группы работают в многолюдных местах.

Узнали, за что голосуют белорусы.

Александр Козлов, житель г. Гомеля:

"Мне нравится моя страна и в каком направлении мы идем. Работаешь, все есть. Все устраивает".

"Итоговый лист для голосования должен иметь какой-то плюрализм выбора, у граждан Республики Беларусь должно быть несколько кандидатов. Было достаточно времени, чтобы познакомится с их биографией, их путем и определиться с тем, кого хотелось бы выбрать", - отметил Артем Карпенко - житель г. Гомеля.

Чтобы официально стать кандидатом в Президенты, следует выполнить ряд законодательных требований. Одно из них - представить в ЦИК не менее 100 тысяч подписей граждан. Это минимальный порог. Их достоверность проверят специальные комиссии.