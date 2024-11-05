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Официальный визит Лукашенко в Пакистан - какие перспективы у Минска и Исламабада
"Новая эра супрацоўнiцтва": Как Александра Лукашенко встречали в Пакистане
Президент Беларуси направился с официальным визитом в Пакистан
За что благодарят подписанты Лукашенко, что спрашивали у него студенты - о рабочей неделе Президента
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"Лістапад", домен .by, первый троллейбус и Олимпиада - как поменялась жизнь белорусов в 1994 году
Ворошкевич рассказала, как раздавались деньги в конвертах в "Новом зрении"
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