В Европе в отличие от США решили не скрывать своих намерений. Европарламент призвал ЕС снять ограничения на удары Киева по территории России. По сути разрешил применение западных дальнобойных ракет. Это может стать красной линией для России, и она ответит на упреждение - ударит по энергетическим объектам Украины.

Именно так когда-то действовал блок НАТО в Югославии, так что не надо сидеть и ждать, когда ударят по России, надо действовать на упреждение.Таким мнением с "Первым информационным" поделился главный редактор журнала "Национальная оборона", российский военный эксперт Игорь Коротченко.

"Именно так воевало НАТО в операции в Югославии в 1999 году. Приоритетными объектами ударов стала электроэнергетика Югославии, мосты через Днепр, а также центры принятия решений. Вот нам в сегодняшней ситуации необходимо действовать точно так же - меньше говорить, а наносить масштабные удары по энергоструктуре противника, - предложил Игорь Коротченко. - Если сравнить режим Зеленского с неким генератором, который непрерывно производит зло и терроризм, то достаточно выключить штепсель из розетки, и это устройство эффективно работать не сможет. Руководствуясь таким принципом, мы должны поступать сейчас. Не ждать, когда по нам ударят новыми американскими, британскими ракетами, по целям в глубине исторической России, а действовать на упреждение. Собственно, в этом и заключается логика и смысл наших ответных действий на приготовления противника".