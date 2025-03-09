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"Для детей мама должна быть счастливой". Многодетные рассказали, что для них семья
Уходящая неделя запомнилась не только долгожданным весенним теплом к женскому празднику. Приятным дополнением и поводом для поздравлений в адрес прекрасного пола был и указ Президента о награждении орденом Матери. Его удостоены 146 белорусок. Истории тех, кто вдохновляет своим примером.
В Беларуси почти 5 млн человек представляют прекрасный пол. Это около 54 % населения страны. Сегодня современная женщина - не только про домашний очаг, еще про вклад в развитие разных сфер: промышленности, здравоохранения, науки, образования, культуры. Но самая важная женщина в жизни каждого - мама.
Елена Мельниченок, многодетная мама, жительница Мядельского района:
"Я люблю травки собирать, участвую в травном марафоне сейчас. Липу собираем, ромашку".
"Моя мечта - сделать загон для курей и уток, - призналась женщина. - Хочу, чтобы газончик посадить, сделать клумбочки. Розы пересажу отсюда".
"Пошла на полставки тренером по гребле на байдарках. У меня есть, конечно, образование специальное для этого. По полтора часа ходим. Серега тренируется, Ира к нам забегает тоже. Все вливаются в спортивную жизнь", - рассказала Елена Мельниченок.
В детях она воспитывает трудолюбие, доброту. "5 детей, хочется, чтобы они развивались правильно. Здесь нужно поработать и на земле, и дома. Свежий воздух, чистая вода, двигательная активность. Свобода вышли из дома, пошли не велосипедах кататься, зимой катались на коньках и на лыжах. Эта жизнь меня полностью устраивает".
Юлия Кузьмицкая, многодетная мама:
"Я всегда хотела быть мамой, когда была маленькая, хотела 100 детей. Получилось 5. Быть мамой - это умение проживать все кризисы ребенка. А быть мамой пятерых - все кризисы всех возрастов одновременно и при этом замечать солнышко, окружающий мир и жить свою жизнь".
"Добрая, всегда поддерживает, креативная", - говорит сын о маме.
"Для детей мама должна быть счастливой, - уверена Юлия Кузьмицкая. - Бывают разные периоды. В один момент я словно потеряла себя, потому что одна из сторон материнства, когда ты полностью отдаешься детям".
Меня делают счастливой мои увлечения. Это работа бессрочная, без отпусков, круглосуточная. И я потеряла себя. Я вспомнила, что меня наполняет и дает ресурс - быть красивой. Это танцы и красота. И я пошла в школу моделинга".
"Большая, дружная, сплоченная, счастливая", - так охарактеризовала свою семью Юлия Кузьмицкая. - У нас в стране есть все для того, чтобы развивался взрослый человек, неважно, женщина или мужчина, также и дети".
Валентина Гурьянова, многодетная мама:
"С детства я мечтала помогать людям. И это воплотилось в желание быть доктором. Это огромное счастье, когда есть возможность помочь".
Семья - это призвание, считает она.
"Я хожу в музыкальную школу, пою, играю на фортепьяно, люблю вязать и рисовать", - рассказала ее маленькая дочка.
Картина из шерсти, которую они сделали, для них похожа на семью - на ней отражается теплота семейного уюта и любовь друг к другу.
К праздникам они стараются делать семейные спектакли, поют, к пасхе пекут куличи, красят яйца, к Рождеству украшают елку, к 9 Мая всей семьей вместе с детьми возлагают цветы к мемориалам, памятникам.
"Мы стараемся деток воспитывать в любви, в заботе, разносторонне развивать их, прививать им самые добрые ценности. Стараемся, чтобы в них раскрылись все Богом данные таланты", - поделилась секретами воспитания Валентина Гурьянова.
Каждая из этих женщин удостоена высокой государственной награды - ордена Матери. У них разные судьбы, но объединяет одно - любовь к семье и родной земле. О наших женщинах пишут книги и снимают фильмы. А сами белоруски в историю страны красной нитью вплетают ключевые ценности, которые закладываются во всей нации.