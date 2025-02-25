Могилевскому специализированному лицею МВД вручили знамя

Поколение будущих офицеров сегодня воспитывается в духе любви и преданности Родине. Они готовы стать на защиту своей страны и своих близких. Это подчеркнул глава Министерства внутренних дел Иван Кубраков, вручая знамя самому молодому учебному заведению в системе МВД - специализированному лицею в Могилеве. С этого в ведомстве стартовали торжественные мероприятия ко Дню милиции. Боевое Знамя - это особенный символ чести, доблести и славы. Ради его сохранения сверстники современных лицеистов в годы войны совершали подвиги, отдавая самое дорогое - свои жизни.