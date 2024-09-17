Проект "Автопоезд #Беларусь. Молодежь. Профи" объединил 120 участников из Беларуси и России

Республиканский проект "Автопоезд #Беларусь. Молодежь. Профи" стартовал в Минске. Мероприятие объединило больше сотни ребят из Беларуси и России. Это студенты, творческая и спортивная молодежь, а также популярные блогеры.

У автопоезда появился свой слоган - "Время первых!". Он приурочен к 30-летию института президентства. Подробности в репортаже Елизаветы Синяк.

17 сентября, в День народного единства, объединяются не только белорусы. 120 представителей молодежи Союзного государства собрались на площади Государственного флага. Это же место стало отправной точкой автопоезда, в котором участвуют ребята. Республиканский проект в этом году стартовал под хештегом #Беларусь. Молодежь. Профи".

"Автопоезд для меня - это единство, дружба, обмен опытом, новые знакомства и невероятные приключения", - поделилась участница проекта.

На брендированных автобусах за 8 дней участники проедут по 18 населенным пунктам Беларуси - посетят крупные предприятия, примут участие в творческих мастер-классах и торжественных митингах, посвященных Великой Отечественной войне. Кроме того, в программе благотворительные, спортивные и культурные мероприятия.

В корне проекта лежит профориентационная идея, мы хотим рассказать ребятам о мощи наших промышленных предприятий, о людях, которые своим трудом доказывают верность стране. И, конечно же, это образовательная функция проекта, чтобы показать, насколько наша Беларусь красивая и сильная. Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси