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Мороз: Более 130 тыс. потребителей используют электроэнергию по льготным тарифам на отопление
Более 130 тыс. потребителей используют электроэнергию по льготным тарифам на отопление и горячее водоснабжение. Об этом в эфире "Первого информационного" рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз.
По его словам, после того как была введена Белорусская атомная электростанция, и экономика, и энергетики, и население на себе прочувствовали плюсы появления такого объекта. Сегодня уже больше 130 тыс. потребителей используют электрическую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения, используя сниженные льготные тарифы. Это уже конкретная армия людей, которые чувствуют на себе конкретный эффект.
Говоря о строительстве второй атомной электростанции, министр отметил, что в рамках технико-экономического обоснования рассматривается возведение новой атомной станции на новой площадке либо строительство еще одного блока на существующей атомной электростанции. "В рамках технико-экономического обоснования мы провели уже основные расчеты и понимаем, что есть и техническая, и экономическая возможность реализации и одного, и второго варианта. На настоящий момент технико-экономическое обоснование находится в завершающей стадии. В ближайшее время будет доклад на уровень правительства с последующим докладом главе государства", - проинформировал министр.
Отвечая на вопрос о площадках для захоронения радиоактивных отходов, глава ведомства сказал, что на территории самой атомной станции есть пункт хранения радиоактивных отходов, который рассчитан минимум до 2030 года. Сейчас государственная задача - до 2030 года построить пункт захоронения радиоактивных отходов, куда будут перевозить со всей страны соответствующие отходы и их там захоранивать.
"Строительство такого объекта - это масштабнейшая и сложная задача, - подчеркнул Денис Мороз. - Во-первых, она должна быть максимально прозрачна перед мировым сообществом, она должна быть максимально прозрачна и для граждан Республики Беларусь. Мы должны выбрать наиболее оптимальную точку и наиболее оптимальные решения для сооружения такого объекта".
"Есть определенная нормативная документация МАГАТЭ, в соответствии с которой мы в настоящий момент двигаемся, - отметил министр. - В рамках этой работы в определенный момент мы сконцентрировались на исследовании возможности расположения пункта захоронения радиоактивных отходов на территории Гродненской, Могилевской и Гомельской областей. В результате детальных исследований уже на уровне геологических исследований и непосредственно фауны, где предполагается размещение этого объекта, уже определяются площадки, для которых разрабатывается предпроектная документация. После подготовки этого этапа предпроектной документации будет производиться общественное обсуждение, оценка воздействия на окружающую среду с последующим общественным обсуждением, когда уже все будут видеть результаты нашей работы. Мы будем с людьми разговаривать и доносить аспекты, отвечать на любые вопросы, которые у людей будут возникать. Кроме того, конечно, это будет и международно прозрачная процедура. Мы будем открыты и для международного сообщества".