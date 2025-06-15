Мороз: Более 130 тыс. потребителей используют электроэнергию по льготным тарифам на отопление

Более 130 тыс. потребителей используют электроэнергию по льготным тарифам на отопление и горячее водоснабжение. Об этом в эфире "Первого информационного" рассказал министр энергетики Беларуси Денис Мороз.

По его словам, после того как была введена Белорусская атомная электростанция, и экономика, и энергетики, и население на себе прочувствовали плюсы появления такого объекта. Сегодня уже больше 130 тыс. потребителей используют электрическую энергию на нужды отопления и горячего водоснабжения, используя сниженные льготные тарифы. Это уже конкретная армия людей, которые чувствуют на себе конкретный эффект.

Говоря о строительстве второй атомной электростанции, министр отметил, что в рамках технико-экономического обоснования рассматривается возведение новой атомной станции на новой площадке либо строительство еще одного блока на существующей атомной электростанции. "В рамках технико-экономического обоснования мы провели уже основные расчеты и понимаем, что есть и техническая, и экономическая возможность реализации и одного, и второго варианта. На настоящий момент технико-экономическое обоснование находится в завершающей стадии. В ближайшее время будет доклад на уровень правительства с последующим докладом главе государства", - проинформировал министр.

Министр энергетики Беларуси Денис Мороз news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ad24282-9418-46ba-97ef-4b41becd94f2/conversions/ae07d984-e6bf-40e0-a6e5-798502c5a5cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ad24282-9418-46ba-97ef-4b41becd94f2/conversions/ae07d984-e6bf-40e0-a6e5-798502c5a5cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ad24282-9418-46ba-97ef-4b41becd94f2/conversions/ae07d984-e6bf-40e0-a6e5-798502c5a5cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ad24282-9418-46ba-97ef-4b41becd94f2/conversions/ae07d984-e6bf-40e0-a6e5-798502c5a5cd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Отвечая на вопрос о площадках для захоронения радиоактивных отходов, глава ведомства сказал, что на территории самой атомной станции есть пункт хранения радиоактивных отходов, который рассчитан минимум до 2030 года. Сейчас государственная задача - до 2030 года построить пункт захоронения радиоактивных отходов, куда будут перевозить со всей страны соответствующие отходы и их там захоранивать.

"Строительство такого объекта - это масштабнейшая и сложная задача, - подчеркнул Денис Мороз. - Во-первых, она должна быть максимально прозрачна перед мировым сообществом, она должна быть максимально прозрачна и для граждан Республики Беларусь. Мы должны выбрать наиболее оптимальную точку и наиболее оптимальные решения для сооружения такого объекта".