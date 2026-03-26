Морские котики идут к Ирану - блицкриг Трампа упирается в реальность, а внутри США зреет кризис

К берегам Персидского залива движется группировка военно-морских сил США - более 2-3 тыс. военнослужащих. Официально объявленная цель - разблокировка Ормузского пролива. Но здесь может произойти несколько сценариев, каждый из которых чреват серьезными последствиями. О том, какую роль могут сыграть "морские котики", почему Трампу важна поддержка европейцев и с какими внутренними проблемами столкнулась американская администрация, рассказал эксперт в области международных отношений Олег Кухальский в "Актуальном интервью".

Переброска морской пехоты к берегам Ирана может преследовать разные цели. И далеко не все они связаны с реальным боевым применением. "Я бы не исключал, что это попытка информационно-психологического давления на Иран. Ирану показывают возможность проведения наземной операции. С другой стороны, это может быть и дезинформационная операция, чтобы Иран отвлек свое внимание, а удар будет нанесен с другого направления", - пояснил эксперт.

Но если говорить о реальном боевом применении морской пехоты, эксперт назвал два основных варианта. Первый - высадка на острове Харк, который называют "нефтяным сердцем Ирана". Через него прокачивается до 90 % иранской нефти, поставляемой на внешние рынки. Второй - захват плацдарма на побережье, в том числе для установления контроля над противокорабельными ракетами, которые угрожают американским авианосным группам и не дают им приблизиться к иранским территориальным водам. "Почему это важно? Потому что если американцы хотят проводить разблокировку Ормузского пролива, для этого надо подтянуть корабли. Нанесение ударов авиацией и другими средствами для американцев более выгодно с короткой дистанции", - подчеркнул Олег Кухальский.

Изначально Трамп рассчитывал на молниеносную операцию, но реальность оказалась иной. "Он рассчитывал на блицкриг в течение двух дней, может быть, трех, может быть, недели, и думал, что все получится без европейской помощи. Но мы видим, что Соединенные Штаты уже не те абсолютно. Они не способны проводить одну за одной сложные операции", - констатировал эксперт.

Внутри американской администрации нарастает раскол. Госсекретарь Марко Рубио занимает более агрессивную позицию, тогда как вице-президент Джей Ди Вэнс, изначально выступавший против операции, считает, что издержки от операции могут перевесить бонусы, которые получит Трамп. "И пока точка зрения Вэнса больше отражает нынешнюю реальность. У Трампа проблемы в экономике, проблемы в тарифной политике, проблемы в иммиграционной политике. Внутренняя повестка давит на него", - отметил Олег Кухальский.