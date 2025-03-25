Московский район Минска признан местом достижений. Узнали, почему

Лидером в социально-экономическом соревновании среди районов белорусской столицы стал Московский. Все предприятия и организации выполнили прогнозные показатели, а субъекты хозяйствования стабильно повышали заработную плату.

Также в Московском районе высокая инвестиционная активность. Существенные результаты и во внешнеэкономической деятельности - растет экспорт. Введены новые квадраты жилья и соцобъекты, в том числе станции метро.



Также открыли детский сад, корпус Научно-практического центра хирургии и трасплантологии, а в 4-й городской больнице - нужный и важный объект для диагностики и лечения урологических заболеваний.