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Московский район Минска признан местом достижений. Узнали, почему
Лидером в социально-экономическом соревновании среди районов белорусской столицы стал Московский. Все предприятия и организации выполнили прогнозные показатели, а субъекты хозяйствования стабильно повышали заработную плату.
Также в Московском районе высокая инвестиционная активность. Существенные результаты и во внешнеэкономической деятельности - растет экспорт. Введены новые квадраты жилья и соцобъекты, в том числе станции метро.
Также открыли детский сад, корпус Научно-практического центра хирургии и трасплантологии, а в 4-й городской больнице - нужный и важный объект для диагностики и лечения урологических заболеваний.
Из резервного фонда Мингорисполкома району выделено поощрение в размере 500 базовых величин. Полученные средства направят на укрепление материально-технической базы объектов социально-культурного назначения.
Второе место в социально-экономическом соревновании среди районов столицы у Центрального района, третье - у Первомайского.