Мухин об атаке БПЛА по автобусу в Брянской области: Мы имеем дело с целенаправленным ударом по детям

Эксперты и аналитики разбирают атаку БПЛА на автобус с детской футбольной командой. Есть мнение, что автобус с белорусскими детьми в Брянске - это целенаправленное действие украинских беспилотников. Главная задача - создать атмосферу страха и террора, которую Киев все чаще использует в своих целях.

"В данном случае мы имеем дело с целенаправленным ударом по детям с целью вызвать очень серьезный резонанс. Судя по всему, украинская сторона пытается сподвигнуть белорусское руководство к каким-то решительным действиям для того, чтобы затем обвинить белорусское руководство в агрессии и уже применять свои собственные специальные методы воздействия на Минск. То, что украинское руководство перешло в фазу террористической войны и делает это открыто и подчеркнуто цинично, - это факт. До этого подобному воздействию подвергались россияне, теперь - белорусы. Судя по всему, речь идет о том, чтобы эмоционально или физически вовлечь белорусскую сторону в конфликт, в котором Украина прикрывается своими западными партнерами. Видимо, то ли британцам, то ли Брюсселю, для какой-то надобности необходимо сделать так, чтобы Минск предпринял ряд резких действий", - отметил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.