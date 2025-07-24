3.73 BYN
2.93 BYN
3.44 BYN
Мужчина из Гродно взял в аренду игровую приставку и сдал ее в ломбард
Мужчина из Гродно арендовал игровую приставку и сдал ее в ломбард. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на УВД Гродненского облисполкома.
Как рассказали в милиции, мужчина сдавал в аренду игровую приставку вместе с геймпадом стоимостью 3,6 тыс. белорусских рублей. 30-летний гродненец взял устройство в прокат, но пользоваться им не собирался, так же как и возвращать. В тот же день мужчина отнес чужую консоль в ломбард, выручив за нее около 950 рублей. Большую часть денег он потратил, чтобы рассчитаться за долги.
За помощью потерпевший обратился в Октябрьское РУВД Гродно. Как установил участковый инспектор милиции, подозреваемый раньше занимал у знакомых деньги, а затем под разными предлогами отказывался их возвращать.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция предусматривает до трех лет лишения свободы.