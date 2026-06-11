МВД Беларуси 12 июня обеспечит безопасность на выпускных вечерах

В Беларуси 12 июня пройдут выпускные вечера. Организаторы предусмотрели централизованный подвоз ребят к местам проведения выпускных. А правоохранители будут следить, чтобы мероприятия прошли безопасно. В каждой школе и на прилегающих к ним территориях будет дежурить милиция, также усилят пропускной режим.

ГАИ будет следить за безопасностью движения вблизи учреждений образования. Водителям рекомендуют приехать и припарковаться заранее, либо вовсе отказаться от личного транспорта. Под наблюдением будут парки, скверы, набережные и другие популярные локации для отдыха молодежи.

Александр Близнюк, начальник отдела ГУОПП МВД Беларуси:

"МВД напоминает об административной ответственности за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива в общественных местах, а также за появление в них в состоянии опьянения. Обращаем внимание родителей: в ночное время нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения взрослых запрещено. Просим граждан с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и быть бдительными".