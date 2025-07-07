МВД Беларуси сообщило об успешных спецоперациях

Почти 20 задержанных: ликвидирован крупный наркомаркет. МВД сегодня сообщило об еще одной успешной спецоперации. По информации милиции Минска, задержаны двое жителей Витебского региона. Один - владелец банного комплекса, второй - его подсобный рабочий. Мужчины организовали в даркнете магазин по продаже наркотиков. Один из них на автомобиле своей супруги привозил из соседней страны крупные партии "товара" различных видов.

Кирилл Беркозов, начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми ГУВД Мингорисполкома:

"Фигуранты его фасовали и оставляли в тайниках по всей Беларуси. В арендованной квартире, а также в закладках обнаружено и изъято свыше 8 кг запрещенных веществ. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий задержаны еще 16 человек, причастных к наркосбыту. Следователями возбуждены уголовные дела, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности подозреваемых".

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