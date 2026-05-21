"Мы трудоустроим каждого желающего" - Павловский о студотрядовском движении в Беларуси

Беларусь - первая страна на постсоветском пространстве, в которой студотрядовское движение получило законодательную поддержку. Глава государства неоднократно обращал внимание, что в студотрядах формируются будущие управленцы, руководители предприятий и организаций.

А интерес молодежи действительно высокий. В 2025 году благодаря студотрядам трудоустроили более 64 тыс. юношей и девушек. Из них около половины несовершеннолетние. Было сформировано 4 570 отрядов.

Перспективы работы в студенческих отрядах

Ребята трудятся в различных сферах: на предприятиях промышленных гигантов, в сельском хозяйстве, медицине и образовании. В этом году появились и финансовые отряды. Спектр профессий огромен: от штукатуров и электромонтажников до проводников, матросов-спасателей и младшего медперсонала. Двери для работающей молодежи открыты в том числе и на крупных строительных объектах.

В Минске дан старт третьему трудовому семестру Ряды студотрядовцев в 2026 году пополнили десятки тысяч молодых людей, вакансии для молодежи предлагают в самых разных сферах: от образования до экономики 21.05.2026 14:20

Владимир Павловский, первый секретарь ЦК БРСМ:

"В этом году у нас сформированы сразу два объекта, которым присвоен высокий статус Всебелорусской молодежной стройки. Это третья очередь Республиканского центра патриотического воспитания молодежи в Брестской крепости и строительство Национально-исторического музея Республики Беларусь. На этих площадках мы планируем задействовать порядка 250 молодых людей, но если будет дополнительный запрос - трудоустроим больше. Большинство участников движения являются членами БРСМ. В то же время хочу подчеркнуть: быть в наших рядах вовсе не обязательно. Мы гарантированно найдем рабочее место и трудоустроим каждого желающего молодого человека в нашей стране".