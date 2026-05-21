Планета теряет по 9 млн баррелей нефти в день
Автор:Редакция news.by
Мировые запасы нефти истощаются с рекордной скоростью. По данным СМИ, сейчас планета ежедневно теряет почти 9 млн баррелей сырья.
Этот показатель дефицита вдвое превышает средний уровень с начала ближневосточного конфликта, из-за чего и возник критический дефицит предложения и началась стремительная распродажа резервов. Только за прошлую неделю общенациональные запасы США сократились почти на 18 млн баррелей.
Аналитики отмечают, что при таких темпах доступных мировых запасов нефти хватит лишь на несколько недель.