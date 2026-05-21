После изнуряющей жары на Нью-Йорк обрушились мощные ливни и грозы. Всего за час в отдельных районах города выпало около 5 см осадков.

Как сообщает NBC New York, водные потоки затопили ключевые автомагистрали и парализовали движение транспорта. В Бруклине шквалистый ветер повалил крупные деревья и заблокировал перекрестки. Спасатели эвакуируют водителей из авто, затопленных в туннелях. Из-за хлынувшей в подземку воды властям пришлось экстренно остановить поезда на некоторых линиях метро.